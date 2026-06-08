ΚΕΚΡΟΨ: Τι έρχεται για Λαύριο, Π. Ψυχικό και Παλαιά Αγορά

Η ΚΕΚΡΟΨ ολοκλήρωσε επιτυχώς το πλάνο εξυγίανσής της, αποπληρώνοντας πλήρως το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς η ΚΕΚΡΟΨ, έπειτα από μια μακρά περίοδο νομικών και πολεοδομικών διεκδικήσεων, προχώρησε στην αξιοποίηση σημαντικού μέρους της περιουσίας της. Παράλληλα η ΚΕΚΡΟΨ ολοκλήρωσε επιτυχώς το πλάνο εξυγίανσής της, αποπληρώνοντας πλήρως το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της εισηγμένης.

Πλέον, παρουσιάζει θετικό ταμείο και μηδενικό δανεισμό. Σημειώνεται ότι κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις, οι συνολικές αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων προς τράπεζες και μετόχους ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της Κέκροψ το 2025 ανήλθαν σε 2,08 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 903 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.378 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μειωμένες κατά 34%. Σχετικά με το έργο αξιοποίησης έκτασης 105 στρεμμάτων στο Λαύριο, η ΚΕΚΡΟΨ ενίσχυσε τη συμμετοχή της στο επενδυτικό σχήμα στο 14%.

Με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαυρίου καθορίστηκαν μεικτές χρήσεις γης (οικιστικές και επαγγελματικές), ενώ ο σχεδιασμός της ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Dimand.

Ειδικότερα, στο Ψυχικό, η εταιρεία δρομολογεί την αξιοποίηση των εντός σχεδίου πόλης οικοπέδων της και του κτηρίου της Παλαιάς Αγοράς, καθώς οι σχετικές νομικές και πολεοδομικές εκκρεμότητες αναμένεται να επιλυθούν οριστικά εντός της προσεχούς διετίας. Όσον αφορά τις χρήσεις της Παλαιάς Αγοράς, εκδικάστηκε στις 13 Μαΐου- μετά από τέσσερα αιτήματα αναβολών του Δήμου- η αίτηση ακύρωσης της δημοτικής αρχής. Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ έχει εγκρίνει την ένταξη στο σχέδιο πόλης δύο οικοπέδων επιφανείας 3 στρεμμάτων.

Για τη διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή «Λατομείου»), η ΚΕΚΡΟΨ έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΑ). Η ΚΕΚΡΟΨ επιδίωκε ανέκαθεν μια ειλικρινή συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή «θυσιαζόταν» στον βωμό μικροπολιτικών συμφερόντων, συντηρώντας έναν «αστικό μύθο» περί άρνησης της εταιρείας για επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Η Διοίκηση επισήμανε ότι η ΚΕΚΡΟΨ προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων μικροπολιτικών συμφερόντων, τα οποία επί σειρά ετών έπλητταν συστηματικά τα έννομα συμφέροντα των μετόχων της εταιρείας, χωρίς παράλληλα να διασφαλίσουν - όπως πλέον αποδεικνύεται - οποιοδήποτε ουσιαστικό όφελος για τους δημότες και τον δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.