Motor Oil: «Όχημα» για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ το deal με τη ΔΕΗ - Γιατί πούλησε τα αιολικά

Κίνηση με σκοπό τη βελτιστοποίηση και διεύρυνση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της συνιστά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η πρόσφατη απόφαση της MORE να προχωρήσει στην πώληση έργων ΑΠΕ στην ΔΕΗ.

Κίνηση με σκοπό τη βελτιστοποίηση και διεύρυνση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της συνιστά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η πρόσφατη απόφαση της MORE να προχωρήσει στην πώληση έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά) στη ΔΕΗ. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο insider.gr, δεν πρόκειται για αποεπένδυση από τον τομέα των ΑΠΕ με τον Όμιλο και τον εταιρικό του βραχίονα στο κομμάτι των ΑΠΕ, την MORE να διατηρούν τον στόχο για εν λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW μέχρι το 2030.

«Όχι» αποεπένδυση

Η συζήτηση περί αποέπενδυσης ή όχι εκκίνησε με την απόφαση της MORE να συμπεριλάβει στο deal αιολικά πάρκα όταν σε γενικές γραμμές αυτά διατηρούν θετικό πρόσημο ως προς τα οικονομικά τους αποτελέσματα, πράγμα που είχε επισημάνει και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης, κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα είχε σημειώσει, μεταξύ άλλων, ότι στον τομέα ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, τα EBITDA του τομέα «electrification» αυξήθηκε στα 46 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο από 27 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τη MORE να επωφελείται από καλύτερες ανεμολογικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η «πρώτη ανάγνωση» του deal γέννησε «απορίες» στους «κόλπους» της αγοράς με τον Όμιλο ωστόσο να διαψεύδει με ανάρτησή του τέτοια σενάρια, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να προχωρήσει με καλύτερους όρους στην ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου.

Ενδεικτικά σε ανάρτηση στο Lindedin αναφέρεται ότι «η MORE, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική ενεργειακής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, προχωρώντας σε σημαντικές συναλλαγές που ενισχύουν τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης».

Ποιο είναι το deal ΔΕΗ – Motor Oil

Υπενθυμίζεται ότι το deal των δυο εταιρειών αφορά την πώληση από μέρους της Motor Oil προς την ΔΕΗ, χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων σε λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW, καθώς και 12 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1.175 MW. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά έργα υφίστανται υπό την μορφή SPV στην κυριότητα της πλατφόρμας Unagi, που πλέον έχει περιέλθει κατά 100% στην MORE με την τελευταία να αποκτά το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΕ (εταιρεία συμμετοχών που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Εταιρειών Ειδικού Σκοπού – SPVs).

Το χαρτοφυλάκιο της Unagi διατηρεί 15 SPVs φωτοβολταϊκών έργων με τα 12, όπως προαναφέρθηκε, να περνούν στην κυριότητα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες μέσα από την πώληση της συμμετοχών της με 51% στο καθένα (η ΔΕΗ κατείχε ήδη το υπόλοιπο 49%). Η Unagi διατηρεί την κατά 51% συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο των υπόλοιπων τριών SPVs που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων υπό ανάπτυξη συνολικής ονομαστικής ισχύος 288 MW.

Ανοιχτές «κεραίες» για νέες ευκαιρίες

Πέρα από την όποια πολυπλοκότητα εμφανίζει η παραπάνω συναλλαγή, η ουσία, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, είναι ότι η Motor Oil και η MORE διατηρούν αμείωτο τον προσανατολισμό τους στην «πράσινη» ανάπτυξη πράγμα που εκτείνεται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων με έμφαση στις χώρες των Βαλκανίων.

Τα «ραντάρ» του Ομίλου αναζητούν ευκαιρίες που θα συμβάλουν στην οικονομική αυτοτέλεια του τομέα παραγωγής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας με την προσοχή να εστιάζει, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε μπαταρίες και αιολικά. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν συνιστά «κεραυνό εν αιθρία» παρά προϊόν του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού με τα έσοδα από το τρέχον deal να κατατίθενται σε αυτή την κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2030, ο Όμιλος, όπως έχει ανακοινωθεί σχετικά, στοχεύει να μεταφέρει το βάρος της λειτουργικής του κερδοφορίας σε πιο «καθαρές» δραστηριότητες, με βασική επιδίωξη το 40% του EBITDA να προέρχεται από την ηλεκτρική ενέργεια και την κυκλική οικονομία.

Σήμερα το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων μαζί με τα συστήματα αποθήκευσης ξεπερνά τα 2,5 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με τα εν λειτουργία έργα να υπολογίζονται, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, σε 847 MW με παραγωγή 568.124 MWh και capacity factor 31,1%.