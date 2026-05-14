Χαμηλή η παραγωγικότητα στην Ελλάδα - Χρειάζονται μεγάλες επιχειρήσεις, επενδύσεις και ορθή χρήση της ΤΝ

Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου του ΣΕΒ. Tο «χάσμα» μεταξύ των μεγάλων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων. H παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% της ΕΕ, ενώ ανά ώρα, η παραγωγικότητα στη χώρα μας είναι στο 43% της ΕΕ.

Στα επίπεδα του 2000 παραμένει σήμερα η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, εξακολουθώντας να παρουσιάζει σημαντική απόκλιση έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όπως αποτυπώνεται σε ειδική μελέτη του ΙΟΒΕ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ και η οποία παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης, η παραγωγικότητα εργασίας παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κυρίως λόγω ενίσχυσης της απασχόλησης. Ωστόσο, αυτή η δυναμική εξαντλείται.

Η επόμενη μέρα κρίνει επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, λαμβανομένης υπόψη και της δυσμενούς δημογραφικής τάσης. «Η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερους μισθούς και διατηρήσιμη αύξηση του εισοδήματος», τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Για την οικονομία γιατί θωρακίζει τη διστηρήσιμη ανάπτυξη, για τις επιχειρήσεις γιατί συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας, μεριδίων αγοράς και τόνωση επενδύσεων και καινοτομίας, ενώ για τους εργαζόμενους μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς.

«Μια οικονομία αναπτύσσεται όταν ενισχύεται η παραγωγικότητά της αλλιώς η ανάπτυξη είναι μια φούσκα», πρόσθεσε.

Το χάσμα με την ΕΕ

Όπως εξήγησε, το «χάσμα» παραγωγικότητας μεταξύ των μεγάλων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μεγάλο, ενώ η διαφορά παραγωγικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των αντίστοιχων της ΕΕ είναι συγκριτικά μικρότερη.

Σε σύγκριση με την ΕΕ-27 οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ήτοι εκείνες που απασχολούν 250 και πλέον άτομα, είναι αναλογικά λιγότερες και παράγουν το 41,7% της οικονομίας.

Θεοδωρόπουλος: Πώς θα αυξηθούν οι εργαζόμενοι

Λαμβάνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αναγνώρισε πως για πάρα πολλά χρόνια η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είχε αρνητική έννοια, καθώς είχε συνδεθεί με περισσότερες ώρες εργασίας.

«Είναι άδικο αυτό και πρέπει να αποκτήσει θετική χροιά. Η παραγωγικότητα είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας. Εμείς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας. Για να συνεχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ της Ελλάδας πρέπει να αυξηθούν οι εργαζόμενοι», τόνισε και στάθηκε ειδικά σε τρεις «δεξαμενές» ανθρώπινου δυναμικού. Την επιστροφή των ανθρώπων που έφυγαν για το εξωτερικό στη διάρκεια της κρίσης και υπολογίζονται σε 400.000, τη μεγαλύτερη διείσδυση των γυναικών στην απασχόληση, καθώς μόλις μια στις τρεις γυναίκες βρίσκονται στην αγορά εργασίας και τρίτον, στην αξιοποίηση των μεταναστών.

Επενδύσεις, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να πειστούν να συγχωνευτούν, ώστε να μεγαλώσουν και να επιταχύνουν τις επενδύσεις, ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 657 επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους, τόνισε για να συμπληρώσει πως δεν μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα της εργασίας με τόσο πολλές μικρές επιχειρήσεις.

«Το σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Ζούμε σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, που θα συνεχίσει να αλλάζει. Αλλάζουν οι προτεραιότητες και θα αλλάξουν κι άλλο. Τα τρία τελευταία καμπανάκια ήταν η ουκρανική κρίση, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και η κρίση στον Περσικό Κόλπο», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν με ταχύτητα φωτός έκρινε επιτακτική την ανάγκη οι επιχειρήσεις να πειστούν να καταλάβουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να την αξιοποιήσουν.

«Ακόμη ο βαθμός υιοθέτησης της ΑΙ είναι μικρός, ακόμη και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Είμαστε χαμηλά αλλά ο κρίσιμος παράγοντας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη», συμπλήρωσε.