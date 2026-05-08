ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Eπενδυτική βαθμίδα και από την S&P

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τον μεγαλύτερο παίκτη υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων.

Λίγο μετά τη Moody’s Ratings και η S&P Global Ratings έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και συγκεκριμένα διαβάθμιση «BBB-» με σταθερές προοπτικές (stable outlook), ξεκινώντας επίσημα την κάλυψη του ελληνικού ομίλου.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τον μεγαλύτερο παίκτη υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, που αντιστοιχεί περίπου στο 85% των ελληνικών οδικών αξόνων με διόδια και διαθέτει σταθμισμένη μέση διάρκεια άνω των 25 ετών. Σύμφωνα με την έκθεση, το χαρτοφυλάκιο αυτό επωφελείται από ένα υποστηρικτικό συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, περιορισμένο ανταγωνισμό και θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Η S&P εκτιμά ότι το πιστωτικό προφίλ του ομίλου θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά την περίοδο 2026-2028, υποστηριζόμενο από τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, την αύξηση της συνεισφοράς των παραχωρήσεων και τη σταδιακή μείωση της συμμετοχής της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο EBITDA του ομίλου. Ειδικότερα, προβλέπει ότι τα περιθώρια EBITDA θα αυξηθούν στο 23%-24% έως το 2028, από περίπου 15% το 2025, ενώ η συμβολή της κατασκευής στο EBITDA θα περιοριστεί κοντά στο 20%.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι από το 2026 οι δραστηριότητες συμβατικής ενέργειας, που λειτουργούν μέσω της κοινοπραξίας με τη Motor Oil Hellas, θα λογιστικοποιούνται ως επένδυση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, γεγονός που θα περιορίσει την επίδραση των πιο ευμετάβλητων ενεργειακών δραστηριοτήτων στα αποτελέσματα του ομίλου.

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και μεγάλα έργα

Η S&P δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος έχει μετασχηματιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω της εξαγοράς της παραχώρησης της Αττικής Οδού, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, το 2024.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραχωρήσεων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις, με βασικά έργα την επέκταση της Εγνατίας Οδού, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν την περίοδο 2028-2030.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έχει αυξηθεί στα περίπου 7 δισ. ευρώ, με περίπου το 50% να αφορά έργα που συνδέονται με τις ίδιες τις παραχωρήσεις του ομίλου. Η S&P θεωρεί ότι η ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελληνική αγορά, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου έργων και η διαχρονικά υψηλή κερδοφορία της περιορίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων.

EBITDA άνω των 750 εκατ. ευρώ έως το 2028

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει ότι το EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αυξηθεί σε πάνω από 750 εκατ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2025, λόγω της πλήρους συνεισφοράς της Αττικής Οδού, της έναρξης λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, αλλά και των αυξήσεων στα διόδια που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης της τελευταίας.

Εκτιμά επίσης ότι ο δείκτης FFO προς χρέος (Funds From Operations to Debt) θα βελτιωθεί πάνω από το 10% έως το 2028 και άνω του 11% από το 2029, έναντι 5,4% το 2024. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα παραμείνουν περιορισμένες έως το 2028, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να απαιτεί υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, που συνολικά υπολογίζονται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028.

Έμφαση στη ρευστότητα και τη χαμηλή μόχλευση

Η S&P επισημαίνει ότι, παρά το υψηλό ενοποιημένο χρέος του ομίλου, η μόχλευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας παραμένει χαμηλή, κάτι που αξιολογείται θετικά για την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως αναφέρεται, πάνω από το 90% του καθαρού χρέους ύψους 4,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 αφορά χρηματοδότηση χωρίς αναγωγή σε επίπεδο επιμέρους παραχωρήσεων. Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, με 851 εκατ. ευρώ στη μητρική και 842 εκατ. ευρώ στις λειτουργικές θυγατρικές στο τέλος του 2025.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν, σύμφωνα με τη S&P, την προσδοκία ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική της θέση, διατηρώντας παράλληλα συνετή χρηματοοικονομική πολιτική και περιορισμένη μόχλευση.

Ο οίκος σημειώνει ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον ο όμιλος διατηρήσει τον δείκτη FFO προς χρέος πάνω από το 13%, με παράλληλη επιτυχή και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Αντίθετα, πιθανές καθυστερήσεις στα έργα, επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών ή σημαντική αύξηση του δανεισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολογική ενέργεια.