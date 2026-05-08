Η ΚΥΑ περιλαμβάνει την παραχώρηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας των πρώτων 8 ακινήτων προς αξιοποίηση για κοινωνικές κατοικίες σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα

Εκδόθηκε η πρώτη από τις δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της πολιτικής της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω της οποίας δημόσια ακίνητα τα οποία για χρόνια έμεναν αναξιοποίητα μετατρέπονται σε κοινωνικές κατοικίες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυριότητα των ακινήτων αυτών περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στο Ελληνικό Δημόσιο, η δε αποκλειστική διαχείρισή τους περιέρχεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αξιοποίησή τους με σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής.

Τα εν λόγω ακίνητα θα μετατραπούν σε κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια, θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς μετά από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης (μοντέλο rent to own).

Δικαιούχοι θα είναι νέοι (κυρίως ζευγάρια), πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χαμηλόμισθα νοικοκυριά, που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό της αγοράς.

Από την πλευρά του ο ανάδοχος (εργολάβος) μετά από διαγωνισμό, θα κατασκευάσει με δικά του κεφάλαια τις νέες κατοικίες ή θα ανακαινίσει τις υπάρχουσες, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους.

Ταυτόχρονα θεσπίζεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης στον ανάδοχο της πλήρους διαχείρισης των κοινωνικών κατοικιών (εκμίσθωση, είσπραξη, συντήρηση) για προκαθορισμένη περίοδο.

Επίσης προβλέπεται η παραχώρηση στον κατασκευαστή της κυριότητας μέρους του ακινήτου για εμπορική χρήση, ενώ θα μπορεί να αποκτά ποσοστό συγκυριότητας (εξ αδιαιρέτου) στο ακίνητο.

Τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής έχει αναλάβει το Υπερταμείο, με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων.

Τα ακίνητα που θα χτιστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, του Δήμου Παιανίας (Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) και

περιήλθε στην πλήρη κυριότητα του Ο.Ε.Κ. με ποσοστό 100/100, δυνάμει της υπ’αρ. 1/2008 Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 6 «Αγ. Ανδρέας» και 7 «Άνοιξη» του Δήμου Παιανίας Αττικής, η οποία καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορωπίου με δικαιούχο τον πρώην Ο.Ε.Κ.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ακίνητο βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Θωμά, του Δήμου Λαρισαίων (Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας) και περιήλθε στην πλήρη κυριότητα με ποσοστό 100/100 του Ο.Ε.Κ., δυνάμει της υπ’ αρ. 16131/2003 πράξης ανταλλαγής ακινήτων, μεταξύ του ως άνω Οργανισμού και της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

Το πέμπτο ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Παλμαντούρα, του Δήμου Πύργου (Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας) και περιήλθε στην πλήρη κυριότητα του Ο.Ε.Κ. με ποσοστό 100/100, δυνάμει του υπ’ αρ. 9254/1995 συμβολαίου αγοραπωλησίας. Το ακίνητο αυτό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/2011), διαιρείται σε επτά Οικοδομικά Τετράγωνα. Εξαιρείται της παραχώρησης και παραμένει στην κυριότητα και αποκλειστική διαχείριση της Δ.ΥΠ.Α. τμήμα εκτάσεως 1.665,54 τ.μ., στο οποίο προγραμματίζεται η ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Τα υπόλοιπα τρία ακίνητα βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, του Δήμου Καλαμάτας (Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας) και περιήλθε στην πλήρη κυριότητα του Ο.Ε.Κ. με ποσοστό 100/100, δυνάμει της υπ’ αρ. 2/1992/1-9-1994 Πράξης Εφαρμογής του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καλαμάτας, όπως αυτή κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 6366/2302/1-9-1994 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας.