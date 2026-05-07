ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Eπενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Με «Baa3» (επενδυτική βαθμίδα) και σταθερό outlook αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Moody's.

Με «Baa3» (επενδυτική βαθμίδα) και σταθερό outlook αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Moody's.

Να σημειωθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό Όμιλο που λαμβάνει επενδυτική βαθμίδα. «Η επενδυτική βαθμίδα πιστοποιεί τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την ανθεκτικότητα των ταμειακών ροών του», σημειώνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης.

