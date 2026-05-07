Κερδοφόρο 3x3 για τον χρυσό

Άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη κατέγραψε ο χρυσός χάρη στην αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία βοήθησε στην άμβλυνση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την πιθανότητα παράτασης των υψηλών επιτοκίων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,3% στα 4.700,98 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε υψηλό δύο εβδομάδων ενδοσυνεδριακά. Τα futures των ΗΠΑ κέρδισαν 0,4% στα 4.710,90 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,6% στα 79,32 δολάρια, αφού έφτασε σε υψηλό σχεδόν 3 εβδομάδων (από τις 17 Απριλίου). Η πλατίνα έχασε 1,2% στα 2.036,28 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 2,5% στα 1.498,86 δολάρια.

«Εάν η εκεχειρία διατηρηθεί και μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας αυτόν τον πόλεμο και να επιστρέψουμε στις δουλειές μας με τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, μπορώ να δω τον χρυσό να εκτοξεύεται στα 5.000 δολάρια/ουγγιά», τόνισε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

«Η αγορά παρακολουθεί απλώς την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κατεύθυνση που κοιτάζει η Fed για τα επιτόκια» πρόσθεσε. Οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν προς μια προσωρινή συμφωνία για να σταματήσουν τον πόλεμο, με την Τεχεράνη να εξετάζει πρόταση για τέλος των μαχών, αφήνοντας όμως άλυτα τα πιο ακανθώδη ζητήματα.

Παράλληλα, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας τείνει να «φουσκώνει» τον πληθωρισμό. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής μπορεί να είναι λιγότερο διατεθειμένοι να μειώσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.

Παρά τον ρόλο του ως αντιστάθμισης του πληθωρισμού, ο χρυσός γίνεται λιγότερο ελκυστικός σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων επειδή δεν προσφέρει απόδοση, σύμφωνα με το Reuters.