Σνάμπελ: Η ΕΚΤ θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια αν διευρυνθεί το ενεργειακό σοκ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια εάν ο πόλεμος στο Ιράν αφήσει ένα πιο μόνιμο αποτύπωμα στον πληθωρισμό, σύμφωνα με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Ένα «ταχέως αυξανόμενο ποσοστό» των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές, οι αλυσίδες εφοδιασμού αντιμετωπίζουν διαταραχές και τα νοικοκυριά προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους, δήλωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος την Πέμπτη, σημειώνει το Bloomberg. Με τις αναμνήσεις από το τελευταίο σοκ του πληθωρισμού να είναι ακόμα νωπές, η τρέχουσα κρίση δεν θα αργήσει να γίνει αισθητή, πρόσθεσε.

«Εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας διευρυνθεί, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να αυστηροποιηθεί για να περιορίσει τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων που απειλούν τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε η Σνάμπελ σε ομιλία της στο Λονδίνο. «Αυτός ο κίνδυνος έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες» επισήμανε.

Η ΕΚΤ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την αύξηση των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών της ενέργειας να συνεχίζονται, οι αξιωματούχοι επιλέγουν να περιμένουν περαιτέρω στοιχεία. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έχει αφήσει ωστόσο αν εννοηθεί ότι μια κίνηση είναι πιθανή τον Ιούνιο.

Άλλοι ήταν πιο σαφείς. Ο Πίτερ Κάζιμιρ της Σλοβακίας δήλωσε ότι η δράση τον επόμενο μήνα «είναι σχεδόν αναπόφευκτη», ενώ ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, εκτιμά ότι θα χρειαστεί αύξηση, εκτός εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη βελτιωθούν σημαντικά.

Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό της Γαλλίας, ο οποίος θα παραιτηθεί πριν από την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, υποστήριξε ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος δεν έχει προκαλέσει επαρκή ζημιά για να δικαιολογήσει μια απάντηση.

Οι αγορές, ωστόσο, προεξοφλούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25% φέτος.

Καθώς τα αρνητικά σοκ στην προσφορά γίνονται πιο συχνά, είναι επιτακτική ανάγκη να θωρακιστεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, ώστε να μπορούν να αυστηροποιήσουν την νομισματική πολιτική όταν χρειαστεί, σύμφωνα με την Σνάμπελ.

Η ΕΚΤ «έχει καταστήσει σαφές» ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο από το 3% που είναι σήμερα, τόνισε.