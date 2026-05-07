Νέες απώλειες για το πετρέλαιο

Διεύρυνε τις απώλειές του το πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντηση του Ιράν σε μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τα futures του Brent παράδοσης Ιουλίου απώλεσαν 1,2% στα 100,06 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Ιουνίου διολίσθησαν 0,28% στα 94,81 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» κατρακύλησαν περίπου 7% ενδοσυνεδριακά, με την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, επεσήμανε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ και θα παρουσιάσει την απάντησή της στους μεσολαβητές στο Πακιστάν. Ο Μπακάι ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν «μια γνήσια προσπάθεια για τη διεξαγωγή συζητήσεων με σκοπό την επίλυση της διαφοράς».

Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι υπαγόρευση, εξαπάτηση, εκβιασμός ή καταναγκασμός, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, ενώ ανώτερος αξιωματούχος της Τεχεράνης δήλωσε ότι το Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ με «ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο» και να αποχωρήσουν από τον πόλεμο χωρίς να πληρώσουν αποζημιώσεις «για όλες τις ζημιές που προκάλεσαν».

Ο Σκοτ Κρόνερτ, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi US, υπογράμμισε ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία. «Η διάρκεια της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις που έχει για υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι σημαντική, καθώς αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης για πολλά μέρη της αγοράς, μαζί με τον τρόπο που επηρεάζει τον τρόπο σκέψης της Fed όσον αφορά τη δυναμική των επιτοκίων», επεσήμανε.