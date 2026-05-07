Γερμανία: Δημοσιονομικό κενό 52 δισ. ευρώ λόγω Μέσης Ανατολής

Σημαντική πτώση στα φορολογικά της έσοδα τα επόμενα χρόνια αναμένει η Γερμανία, με το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμά ότι έως το 2030 θα δημιουργηθεί δημοσιονομική «τρύπα» άνω των 52 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ομοσπονδιακά φορολογικά έσοδα για το 2026 θα διαμορφωθούν στα 382,1 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 9,9 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου.

Η σωρευτική μείωση κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια προβλέπεται να ανέλθει σε 52,3 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Λαρς Κλίνγκμπαϊλ απέδωσε τη νέα επιδείνωση στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που ακολούθησε. «Οι σημερινές προβλέψεις δείχνουν πόσο σοβαρά μας επηρεάζει οικονομικά ο πόλεμος στο Ιράν», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτο πόλεμο» που επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη.

Τα στοιχεία αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλή ανάπτυξη, αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες και διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα. Η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό περίπου 30 δισ. ευρώ για το 2028, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος.

Παράλληλα, η νέα μακροοικονομική πρόβλεψη της κυβέρνησης μειώνει την αναμενόμενη ανάπτυξη της οικονομίας στο 0,5% για το 2026, δηλαδή στο μισό σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η Γερμανία δημοσιεύει επίσημες εκτιμήσεις φορολογικών εσόδων δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο, οι οποίες χρησιμεύουν ως βασική βάση για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο.