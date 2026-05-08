Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για έκπτωση 4% στον φόρο

Έως 15 Μαΐου το «παράθυρο» για τη μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή. Πάνω από 3 εκατ. δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί. Στα 1.281 ευρώ ο μέσος φόρος για 3 στους 10 φορολογούμενους που έχουν υποβάλει δήλωση. Χωρίς φόρο ή με επιστροφή φόρου το 72% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να κερδίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% για εφάπαξ πληρωμή του φόρου έως το τέλος Ιουλίου θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή η έκπτωση μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για υποβολή από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να υποβληθούν φέτος.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων και συγκεκριμένα πάνω από 7 στους 10 είτε δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο είτε δικαιούται επιστροφή. Συγκεκριμένα το 37,34% των δηλώσεων είναι μηδενικές, το 35,13% είναι πιστωτικές, ενώ το 27,53% είναι χρεωστικές.

Εξτρα φόρος

Στα χρεωστικά «ραβασάκια» ο μέσος φόρος διαμορφώνεται πλέον στα 1.281 ευρώ. Συνολικά, από τις χρεωστικές δηλώσεις έχει βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,072 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου προς τους φορολογούμενους φθάνουν τα 260,8 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρου σε μία εβδομάδα

Η διαδικασία επιστροφών φόρου κινείται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς. Ήδη, περισσότεροι από 765.000 φορολογούμενοι έχουν δει τα ποσά που δικαιούνται να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις άμεσες επιστροφές να ανέρχονται σε 137,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για περισσότερους από 301.000 φορολογούμενους πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί επιστροφών με υφιστάμενες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους συμψηφισμούς σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις διεκπεραιώνονται μέσω των Δ.Ο.Υ. και του ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Προϋπόθεση για την ταχεία επιστροφή παραμένει η σωστή δήλωση IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Πληρωμή φόρου

Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από την εκκαθάριση μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με την αντίστοιχη έκπτωση μέχρι το τέλος Ιουλίου είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες επτά έως το τέλος κάθε επόμενου μήνα.

Διορθώσεις

Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου 2026. Εφόσον από την τροποποιητική προκύψει επιπλέον φόρος και αυτός εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου, η έκπτωση υπολογίζεται ξεχωριστά και συγκεκριμένα για τον αρχικό φόρο με βάση τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης και για τον πρόσθετο φόρο με βάση τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής.