CIA: Το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αμερικανικό αποκλεισμό

Το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ για τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις μήνες πριν αντιμετωπίσει σοβαρότερες οικονομικές δυσκολίες σύμφωνα με ανάλυση της CIA που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Washington Post, που επικαλείται με γνώση του εγγράφου, το συμπέρασμα που φαίνεται να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την επιτυχία του αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου.

Η ανάλυση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, των οποίων οι εκτιμήσεις για το Ιράν ήταν συχνά πιο νηφάλιες από τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης, διαπίστωσε επίσης ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων παρά τις εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το έγγραφο.

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 75% των προπολεμικών αποθεμάτων του σε κινητούς εκτοξευτές και περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων του σε πυραύλους, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το καθεστώς κατάφερε να αποκαταστήσει και να επαναλειτουργήσει σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, να επισκευάσει ορισμένους πυραύλους που είχαν υποστεί ζημιές και ακόμη και να συναρμολογήσει ορισμένους νέους πυραύλους που ήταν σχεδόν έτοιμοι πριν τον πόλεμο.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πιο αισιόδοξη εικόνα στις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, αναφερόμενος στο Ιράν: «Οι πύραυλοί τους έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, διαθέτουν πιθανώς το 18 ή 19% αλλά δεν είναι πολλοί σε σύγκριση με όσους είχαν». Τρεις εν ενεργεία και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα βασικά σημεία της ανάλυσης των μυστικών υπηρεσιών, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το θέμα.

Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο του αποκλεισμού, ένας ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε πως: «Ο αποκλεισμός που έχει επιβάλλει ο προέδρος προκαλεί πραγματική, επιδεινούμενη ζημιά — διακόπτοντας το εμπόριο, συνθλίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας τη συστημική οικονομική κατάρρευση. Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, το ναυτικό του έχει καταστραφεί και οι ηγέτες του κρύβονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν παρουσιάσει συστηματικά τον πόλεμο ως μια συντριπτική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει απορρίψει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, να παραδώσει τα αποθέματά του σε ουράνιο, να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να λάβει άλλα μέτρα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «απίστευτο» την Τετάρτη. «Το Πολεμικό Ναυτικό ήταν απίστευτο. Η δουλειά που έκαναν… είναι σαν ένα τείχος από ατσάλι. Κανείς δεν περνάει», υπογράμμισε. Μια ημέρα νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η οικονομία του Ιράν «καταρρέει», το νόμισμά του είναι «άχρηστο» και ότι «δεν μπορεί να πληρώσει» τους στρατιώτες του.