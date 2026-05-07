Ζελένσκι: Η εκεχειρία που προτείνει η Ρωσία δείχνει την «περίεργη και ακατάλληλη» λογική των ηγετών της

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κήρυξη περιορισμένης εκεχειρίας από τη Ρωσία για τους εορτασμούς μνήμης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε την «περίεργη και ακατάλληλη» λογική των ηγετών της.

Ο Ζελένσκι, στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη του ομιλία , δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν καλύτερα την ειρήνη στην Ευρώπη, όπως έκανε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια «δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ