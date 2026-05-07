Σκληραίνει τη θέση του το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με «ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο» και να αποχωρήσουν από τον πόλεμο χωρίς να πληρώσουν αποζημιώσεις

Το Ιράν φαίνεται να μην προτίθεται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο», δίνοντας νέα παράταση στο «θρίλερ» της Μέσης Ανατολής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ με «ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο» και στη συνέχεια να αποχωρήσουν από τον πόλεμο χωρίς να πληρώσουν αποζημιώσεις «για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν», σύμφωνα με τη WSJ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις ΗΠΑ. Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι τα σημαντικότερα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι η κατάπαυση του πυρός, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και «η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή».

Σε συνέντευξή του στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μπαγκάι ανέφερε ότι εξακολουθούν να εξετάζουν την πρόταση των ΗΠΑ, αλλά μόλις αυτή οριστικοποιηθεί, θα λάβουν μια απόφαση. Πρόσθεσε ότι μόλις ληφθεί η απόφαση, θα κοινοποιηθεί στους μεσολαβητές από το Πακιστάν και με βάση τα αποτελέσματα αυτής της ανταλλαγής μηνυμάτων, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και έδωσε μία πρώτη περιγραφή του κλίματος που επικράτησε, καθώς και του χαρακτήρα, της προσωπικότητας και του ήθους του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και έχει εκδώσει μόνο γραπτές δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνάντηση έγινε σε ένα φιλικό περιβάλλον και οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου 2,5 ώρες. «Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από οποιοδήποτε άλλο θέμα σε αυτή τη συνάντηση ήταν ο τρόπος της προσέγγισης, το βλέμμα και η ταπεινή και βαθιά οικεία συμπεριφορά του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. Μια προσέγγιση που μετέτρεψε την ατμόσφαιρα της συζήτησης σε ένα περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, την ηρεμία, την ενσυναίσθηση και τον άμεσο διάλογο», ανέφερε ο Πεζεσκιάν.

«Όταν ο ανώτατος αξιωματούχος της χώρας αντιμετωπίζει τους αξιωματούχους και τα άτομα με τέτοια ηθική στάση, ταπεινότητα και λαϊκό πνεύμα, η συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης της χώρας, που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την εγγύτητα προς τον λαό και την ειλικρινή προσοχή στα ζητήματα και τα προβλήματά του, ακριβώς είχε δεσμευτεί να πράττει ο σεβαστός ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης που έγινε μάρτυρας με τη συμπεριφορά και τις πράξεις του», πρόσθεσε.

«Ο ανώτατος ηγέτης παρέστη σε αυτή τη συνάντηση με ακριβώς τέτοιο πνεύμα, ένα πνεύμα βασισμένο στην απλότητα, την ταπεινότητα, την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό, που έκανε την ατμόσφαιρα του διαλόγου εντελώς άμεση, ειλικρινή και συνοδευόμενη από αίσθημα εγγύτητας και εμπιστοσύνης», κατέληξε. Ο Πεζεσκιάν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις σε συνάντηση με εκπροσώπους των επαγγελματιών και φορέων της αγοράς στο υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εφοδιασμού του Ιράν.

Στην ομιλία του επεσήμανε τη σημασία της ενότητας και της συνοχής της χώρας. «Είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο, αν έχουμε αντέξει μέχρι σήμερα, αυτό οφείλεται στην ενότητα και τη συνοχή», ανέφερε. «Η ενότητα, η ανεκτικότητα και η αποδοχή διαφορετικών απόψεων αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των κρίσεων», συμπλήρωσε.

«Έχουμε μία μόνο επιλογή: είτε να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να αγκαλιάσουμε όλους, παρά τις διαφορετικές προτιμήσεις τους, ώστε να μην παραδοθούμε στον εχθρό, είτε να υποκύψουμε στην ήττα και την ταπείνωση. Αν μείνουμε ενωμένοι και δείξουμε λίγη υπομονή ο ένας προς τον άλλον, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «δεν πρέπει να κατηγορούμε τόσο εύκολα τους ανθρώπους για διαφθορά ή κατασκοπεία».

«Ποιος είπε ότι καταλαβαίνω καλύτερα από όλους τους άλλους και ότι, αν οι άλλοι δεν είναι σαν εμένα, είναι κατάσκοποι και προδότες;», διερωτήθηκε. Μάλιστα όπως είπε «μερικοί από αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους αυτές τις μέρες για να υπερασπιστούν τη χώρα τους είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους προηγουμένως θέλαμε να επιβάλουμε ποινή». Παράλληλα, στηλίτευσε όσους δικαιολογούν τους βομβαρδισμούς με πρόσχημα το καλό του Ιράν.

«Μόνο μια χούφτα προδότες και άτομα χωρίς ταυτότητα θα μπορούσαν να επιθυμούν να δουν το Ιράν να ταπεινώνεται και να υποτάσσεται και να δικαιολογούν τον βομβαρδισμό των δικών τους συμπατριωτών. Ντροπή τους», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιράν, με μία σαφή μομφή προς τις ΗΠΑ, ανέφερε πως «ο εχθρός πίστευε ότι ο λαός, δυσαρεστημένος από τον πόλεμο, θα βγει στους δρόμους, και γι’ αυτό στόχευσε κέντρα ασφαλείας και στρατιωτικά κέντρα».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τραμπ που παρομοίασε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ με τους πειρατές, ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Λένε χωρίς καμία ντροπή ότι φερθήκαμε σαν πειρατές και ότι σκοπεύουμε να διαλύσουμε το Ιράν». Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του πολέμου ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι «ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών, και φυσικά κι εμείς, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα».

«Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία και τις προσπάθειές σας και του λαού, θα ανατρέψουμε τα σχέδια των εχθρών. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντέξουμε», προσέθεσε και κάλεσε τους επιχειρηματίες να κρατήσουν τους εργαζομένους και τις και τις θέσεις εργασίας τους για όσο περισσότερο μπορούν. «Πιστεύω ακράδαντα ότι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις», κατέληξε.