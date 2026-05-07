Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Πτώση 1,5% για τη ΝΔ - Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Απώλειες καταγράφει στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην έρευνα της Pulse σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας (29,5% έναντι 31%), η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Ωστόσο, διατηρεί μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (15 ποσοστιαίες μονάδες), το οποίο παραμένει στο 14,5%.

Στην δημοσκόπηση καταγράφονται επίσης οι προθέσεις των πολιτών απέναντι στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα των Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, ενώ αποτυπώνεται και η ανησυχία των πολιτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις συνέπειες στην οικονομία να είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο και προκαλούν ανησυχία, ενώ το ενδεχόμενο μίας εμπλοκής σε στρατιωτικό επίπεδο, καταγράφει ένα ποσοστό, αλλά είναι σχετικά χαμηλό.

Όσον αφορά την ροπή των ψηφοφόρων απέναντι στα επερχόμενα κόμματα, εκείνα των Τσίπρα και Καρυστιανού παρουσιάζουν ποσοστά αποδοχής περίπου στο 20%, ενώ το «κόμμα» Σαμαρά βρίσκεται στο 12%. Σε κάθε περίπτωση, απώλειες φαίνεται να έχουν όλα τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή.

Μέση Ανατολή: Η κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για το αν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ή όχι.

Πρόθεση ψήφου