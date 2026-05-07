«Κόκκινη» η Wall Street: Οπισθοχώρηση από τα ρεκόρ για S&P 500 - Nasdaq

Αν και ενδοσυνεδριακά φλέρταραν με νέα ρεκόρ, ο S&P 500 και ο Nasdaq διολίσθησαν σε αρνητικό έδαφος στην Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διέγραψαν σημαντικές απώλειες, με τους traders να προσβλέπουν σε περισσότερες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. O Dow Jones υποχώρησε 0,63% στις 49.596 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,38% στις 7.337 μονάδες (υψηλό οι 7.365,12 μονάδες χτες) και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,13% στις 25.806 μονάδες (κορυφή οι χθεσινές 25.838 μονάδες).

Στο ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσαν η Amazon, καθώς και μετοχών ημιαγωγών όπως η Broadcom και η Micron Technology, με απώλειες 1,39%, 3,03% και 3,02% αντίστοιχα. Παρά το πτωτικό κλίμα των δεικτών, υπήρξαν και ορισμένοι νικητές, με την μετοχή της Fortinet να επιδίδεται σε ράλι 20,03% αφότου η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, ενώ ο τίτλος της Peloton σημείωσε άλμα 8,85%, καθώς τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από ζημίες.

Ο «μαύρος χρυσός» διεύρυνε τις απώλειές του καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης διαπραγματεύονταν σημαντικά κάτω από τα 100 δολάρια μετά την σκλήρυνση της ιρανικής στάσης για τα Στενά του Ορμούζ. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate επέστρεψαν σχεδόν στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent επανήλθε στα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, επεσήμανε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ και θα παρουσιάσει την απάντησή της στους μεσολαβητές στο Πακιστάν. Ο Μπακάι ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν «μια γνήσια προσπάθεια για τη διεξαγωγή συζητήσεων με σκοπό την επίλυση της διαφοράς».

Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι υπαγόρευση, εξαπάτηση, εκβιασμός ή καταναγκασμός, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, ενώ ανώτερος αξιωματούχος της Τεχεράνης δήλωσε ότι το Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ με «ένα μη ρεαλιστικό σχέδιο» και να αποχωρήσουν από τον πόλεμο χωρίς να πληρώσουν αποζημιώσεις «για όλες τις ζημιές που προκάλεσαν».

«Παρατηρώ μια ακόρεστη ζήτηση και δυναμική πίσω από το AI trade», υπογράμμισε ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός σύμβουλος της Baird. «Μεταβήκαμε αρκετά γρήγορα από το "Όλοι είναι αρκούδες "bearish" στο "Ω, Θεέ μου, όλοι είναι ξανά αισιόδοξοι". Η αγορά είναι πιθανώς υπερτιμημένη εδώ ενόψει μιας ασθενέστερης εποχικής περιόδου, αλλά αυτά είναι μικροσκοπικές παρατηρήσεις και όχι πραγματικά εμπόδια στο δρόμο» πρόσθεσε.

Εκτός από αυτές τις ελπίδες για την άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη δημιουργούν αισιοδοξία. τόνισε η Σαμάνθα ΜακΛεμόρ, ιδρύτρια της Patient Capital Management, η οποία αναμένει ότι το ράλι θα συνεχίσει να παρατείνεται. «Είναι μια κοσμοπολίτικη bull market. Ο κόσμος μιλάει για αυτό -μήπως είμαστε σε μια φούσκα, μήπως έχει παρατραβήξει η κατάσταση- εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οπότε νομίζω ότι αυτό έχει περιορίσει τις οποιεσδήποτε υπερτιμημένες αποτιμήσεις» συμπλήρωσε.