Coca-Cola HBC: Ποντάρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για να βάλει «γκολ» στην κατανάλωση

Θετικές οι επιδόσεις του ομίλου μέχρι στιγμής για το 2026 καθώς δεν φαίνεται ως τώρα να έχει πληγεί η κατανάλωση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απρόσκοπτα συνεχίζονται οι επενδύσεις.

Την αισιοδοξία της για την πορεία της κατανάλωσης το 2026 εκφράζει η διοίκηση της Coca-Cola HBC, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή και με «δυνατό χαρτί» τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

«Η φετινή χρονιά είναι γεμάτη με πολλά συναρπαστικά πράγματα και προοπτικές. Βρισκόμαστε στη χρονιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσαν το πρωί της Πέμπτης οι κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάσης Σταμούλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του ομίλου, αντίστοιχα, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και αποκαλύπτοντας πως ο όμιλος έχει «δυνατά σχέδια τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το υπόλοιπο της χρονιάς».

Αναφερόμενη στις μεγάλες διοργανώσεις η διοίκηση της Coca-Cola HBC σχολίασε πως η δεκτικότητα και ο ενθουσιασμός του καταναλωτικού κοινού, σε συνδυασμό με το επίπεδο καινοτομίας που προσφέρει ο όμιλος, καθιστούν ελκυστικά τα προϊόντα και οδηγούν κατ’ επέκταση σε τόνωση της κατανάλωσης.

«Οι καινοτομίες, η συνέχιση της πειθαρχημένης εστίασής μας στην εκτέλεση των σχεδίων μας, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας, η πορεία προς την αγορά, οι ισχυρές συνεργασίες με τους πελάτες μας, μας δίνουν την πεποίθηση ότι στα υπόλοιπα τρία τρίμηνα θα δούμε καλή απόδοση», τόνισαν χαρακτηριστικά οι κ.κ. Bogdanovic και Σταμούλης.

Πώς προχωρά το mega deal στην Αφρική

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ των 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

«Η διαδικασία προχωρά πολύ καλά, με τέσσερις ρυθμιστικές εγκρίσεις να έχουν ήδη ληφθεί και δύο ακόμη να αναμένονται. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα μπορέσουμε να λάβουμε όλες τις εγκρίσεις, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να ξεκινήσουμε με αυτή την πραγματικά εκπληκτική ευκαιρία», σημείωσε η διοίκηση, αποκαλύπτοντας πως τη δεδομένη στιγμή «όλες οι ομάδες του ομίλου εργάζονται πάνω στον σχεδιασμό της ενσωμάτωσης, ώστε να είμαστε πραγματικά έτοιμοι για την πρώτη μέρα, όποτε κι αν συμβεί αυτό».

«Η CCBA καλύπτει αγορές υψηλής ανάπτυξης και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που φέρνει, τόσο σε δημογραφικά στοιχεία όσο και στη συνολική εικόνα που βλέπουμε στο μέλλον», τονίστηκε επίσης.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026.

Το «στοίχημα» του DRS

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα που αφορά στο σύστημα επιστροφής κενών συσκευασιών (DRS), με αφορμή την εφαρμογή του πρόσφατα στην αγορά της Πολωνίας. Μια εφαρμογή δε που επέφερε συγκράτηση της ζήτησης στην πολωνική αγορά, όπως ακριβώς είχε συμβεί και λίγο καιρό νωρίτερα, κατά την εφαρμογή του στην αγορά της Αυστρίας.

«Γνωρίζουμε ότι προσωρινά (το DRS) έχει αντίκτυπο, επειδή η εισαγωγή της προκαταβολής επηρεάζει την τιμή που πρέπει αρχικά να πληρώσουν οι καταναλωτές μέχρι να μάθουν ότι μπορούν να πάρουν πίσω αυτήν την προκαταβολή. Αλλά πρόκειται για δαπάνες που γίνονται από την τσέπη μας. Γι' αυτό το λόγο, αρχικά, μπορεί να υπάρξει μια μικρή επιβράδυνση, όπως είδαμε στην Αυστρία ή στην Πολωνία. Αλλά αυτό δεν μας ανησυχεί και γνωρίζουμε ότι αυτή η προσωρινή επιβράδυνση οφείλεται σε καλό λόγο», τόνισε η διοίκηση, σπεύδοντας να προσθέσει πως «είμαστε πλήρως έτοιμοι για αυτά τα συστήματα», ενώ έγινε ειδική μνεία και στην Ελλάδα όπου το σύστημα θα εφαρμοστεί αργότερα φέτος.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Coca-Cola HBC, η ελληνική αγορά παραμένει ανεπηρέαστη, μέχρι στιγμής, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι κ.κ. Bogdanovic και Σταμούλης, «η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν έχουν επηρεαστεί από ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή». Να σημειωθεί εδώ ότι Ελλάδα και Αίγυπτος αποτελούν δύο στρατηγικές αγορές για την Coca-Cola HBC.

Ωστόσο, παραδέχθηκαν πως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συντηρεί μια ασταθή αλλά και απρόβλεπτη κατάσταση. «Εμείς παραμένουμε επικεντρωμένοι στην εκτέλεση των σχεδίων μας», σημείωσαν για να προσθέσουν πως «η διάρκεια και η εξέλιξη της κατάστασης θα καθορίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», με τον όμιλο να δεσμεύεται πως θα συνεχίσει τη στρατηγική αντιστάθμισης του κινδύνου που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε όρους παραγωγικότητας, όσο και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κληθείσα δε η διοίκηση να σχολιάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της κρίσης αναφέρθηκε στο κόστος ενέργειας και μεταφορικών και εξήγησε πως παραμένει σχετικά θωρακισμένος ο όμιλος «από τις υπάρχουσες συμβάσεις και τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους συνεργάτες του». «Έχουμε μια λίστα με δράσεις μετριασμού και πρωτοβουλίες παραγωγικότητας για να τις ξεπεράσουμε», τόνισαν.

Μάλιστα οι κ.κ. Bogdanovic και Σταμούλης χαρακτήρισαν deja vu την τρέχουσα κρίση, καθώς, όπως εξήγησαν, «μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ήδη αντιμετωπίσει κάθε είδους καταστάσεις και έχουμε περάσει κάθε είδους κρίσεις. Αλλά αν μη τι άλλο, έχουμε μάθει πολλά». «Όλες αυτές οι περίοδοι που περάσαμε, μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός σεναρίων, ο σχεδιασμός κινδύνου, που μας κρατά συνεχώς σε εγρήγορση, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα, κάνει πραγματικά τη διαφορά», σημείωσαν.

«Κάθε χρόνο, έχουμε καταφέρει να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας να γίνουμε καλύτεροι, ενισχύοντας περαιτέρω τις ικανότητές μας στις οποίες είμαστε εξαιρετικά συγκεντρωμένοι με πειθαρχημένο τρόπο και συνεχείς επενδύσεις», πρόσθεσαν για να συμπληρώσουν πως πλέον «ό,τι και να συμβεί, έχουμε εργαλεία, μηχανισμούς και χαρτοφυλάκιο για να αντιδράσουμε με κατάλληλο και επαρκή τρόπο».

Διατηρεί το guidance για το 2026

Παρά το απρόβλεπτο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο όμιλος διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, προβλέποντας αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 6-7% και αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση κατά 7-10%.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων ποντάρει στη δυναμική που παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του, στις εξειδικευμένες δυνατότητες και στους ανθρώπους του ομίλου, καθώς και στις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις αγορές δραστηριοποίησής του.