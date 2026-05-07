Έρευνα: Η μυστική σχολή κατασκοπείας της Ρωσίας διδάσκει hacking και ανάμειξη σε εκλογές

Στο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάουμαν της Μόσχας έχουν δημιουργηθεί ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των χάκερς.

Ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας The Insider (έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ‘ξένων πρακτόρων’) και μια σειρά δυτικών μέσων ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi και VSquare) δημοσιεύουν έρευνα, σύμφωνα με την οποία στο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάουμαν της Μόσχας, η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) εκπαιδεύει φοιτητές σε επιθέσεις hacking και σε μεθόδους παραπληροφόρησης.

Τον περασμένο Απρίλιο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Μπάουμαν, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιάουζα της Μόσχας, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, και φιλοξενεί μερικά από τα πιο λαμπρά επιστημονικά μυαλά της χώρας.

Ο ίδιος περιηγήθηκε στην πανεπιστημιούπολη, συναντήθηκε με προπτυχιακούς φοιτητές και καυχήθηκε για τα φιλόδοξα σχέδια της Μόσχας για διαστημικές αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη. «Έχεις όλα όσα χρειάζονται για να είσαι ανταγωνιστικός», είπε ο Πούτιν απευθυνόμενος στους φοιτητές.

Αυτό που δεν ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την επίσκεψη του Πούτιν ήταν μια μυστική σχολή μέσα στο πανεπιστήμιο, γνωστή απλώς ως Τμήμα 4 ή «Ειδική Εκπαίδευση».

Στο εν λόγω πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, όπως και στο ρωσικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (MIREA) έχουν δημιουργηθεί ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση των χάκερς.

Μελετώντας μερικές χιλιάδες έγγραφα εσωτερικής χρήσεως της έδρας που είναι γνωστή ως υπ' αριθμόν 4 ή «Ειδική εκπαίδευση», οι δημοσιογράφοι του The Insider κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στη σχολή αυτή εκπαιδεύουν μελλοντικούς χάκερς και δολιοφθορείς.

Μία επίλεκτη ομάδα φοιτητών προετοιμάζεται αθόρυβα στο τμήμα της «Ειδικής εκπαίδευσης» για σταδιοδρομία στην GRU - τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, της οποίας οι πράκτορες έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες σε ξένο έδαφος και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών στην προετοιμασία μελλοντικών πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μυστικός.

«Μερικές φορές πρώτα σε εντοπίζουν από το σχολείο, μετά πηγαίνεις στο Μπάουμαν και εντάσσεσαι στις υπηρεσίες... είναι μέρος μιας διαδικασίας», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος της άμυνας.

Η ύπαρξη αυτής της διαδρομής, από ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ρωσίας απευθείας στον μηχανισμό στρατιωτικών πληροφοριών της, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά σε περισσότερα από 2.000 εσωτερικά έγγραφα του Bauman, τα οποία ελήφθησαν από μια κοινοπραξία δημοσιογράφων από έξι μέσα ενημέρωσης: τον Guardian, το Der Spiegel, τη Le Monde, το Insider, το Delfi και το VSquare.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 2024, 1.563 έφεδροι και 429 υποψήφιοι συμβασιούχοι φοιτούσαν στο Τμήμα 4 πάνω σε 14 ειδικότητες σχετικές με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ