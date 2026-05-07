Γερμανός τουρίστας αποζημιώθηκε γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρες σε ελληνικό ξενοδοχείο

Η γερμανική δικαιοσύνη καταδίκασε τον τουριστικό κολοσσό TUI να καταβάλει αποζημίωση 1.000 ευρώ σε γερμανό τουρίστα ο οποίος κατέθεσε αγωγή για το γεγονός ότι κατά τις διακοπές του στην Ελλάδα όλες οι ξαπλώστρες της πισίνας του ξενοδοχείου του μονοπωλούνταν συστηματικά από άλλους πελάτες.

Ο άνδρας πλήρωσε το ποσόν των 7.186 ευρώ για οικογενειακές διακοπές «all inclusive» σε ξενοδοχείο της Κω τον Αύγουστο 2024.

Οταν έφτασε εκεί διαπίστωσε ότι «κάθε μέρα, όλες οι ξαπλώστρες της πισίνας του ξενοδοχείου ήταν κατειλημμένες με πετσέτες από τις έξι η ώρα το πρωί», αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης δικαστηρίου του Ανόβερου που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Ο ενάγων και η οικογένειά του δεν υιοθέτησαν «αυτήν την πρακτική» και έτσι βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμες ξαπλώστρες για να χαρούν την πισίνα και τον ήλιο, διευκρινίζεται στο κείμενο της απόφασης.

Παραπονέθηκε σε εκπρόσωπο της TUI και στο προσωπικό του ξενοδοχείου θεωρώντας ότι ο τρόπος αυτός κατάληψης του εξοπλισμού της πισίνας θα παραβίαζε τον κανονισμό του ξενοδοχείου που διαθέτει 400 δωμάτια και έξι πισίνες.

Κανένα αποτελεσματικό μέτρο δεν προτάθηκε και για να επιλύσει την διαφορά η TUI πρότεινε να καταβάλει 350 ευρώ στον ενάγοντα, δηλαδή το 5% της τιμής του πακέτου διαμονής, ποσόν που κρίθηκε ανεπαρκές από τον τουρίστα.

Στην απόφασή του το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 986,70, που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας του πακέτου.

«Κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ταξιδιού, όπου ο χρόνος στην πισίνα ή κοντά σε αυτήν παίζει σημαντικό ρόλο, οι ταξιδιώτες μπορούν να αναμένουν ότι θα εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός από ξαπλώστρες», αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ