Θ. Πελαγίδης (Υποδιοικητής ΤτΕ): «Ο κόσμος γίνεται πιο κυνικός και συναλλακτικός»

Έχει μεγάλη σημασία το ποιος θα αναδειχθεί πρωτοπόρος στον αγώνα δρόμου για την ΑΙ. Η ασταμάτητη Κίνα και ο κίνδυνος για την Ευρώπη.

Σε μια εποχή ισχύος, κατά την οποία οι διπλωματικές και πολιτικές αβρότητες δίνουν τη θέση τους σε έναν κόσμο πολύ πιο κυνικό και συναλλακτικό και τελικά σε έναν νέο μερκαντιλισμό (εμποροκρατία) οδηγείται η παγκόσμια οικονομία, όπως επισήμανε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), Θεόδωρος Πελαγίδης, πρώην υπουργός Οικονομικών.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο κ.Πελαγίδης, σταδιακά οι φιλελεύθερες αγορές αλλάζουν και όλες οι χώρες βάζουν εμπόδια. «Δεν είναι η έλευση του "frienemy" (φίλου και ταυτόχρονα εχθρού) Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα παράγωγο της ιστορίας, δεν είναι αυτός που κινεί τα νήματα, τα νήματα τον κινούν. Περνάμε σε έναν νέο μερκαντιλισμό, μια εμποροκρατία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να πιστεύει και ο Τραμπ και γι' αυτό εργαλειοποιεί την ισχύ του και "κόβει τον κιμά παρουσία του πελάτη"» υπογράμμισε ο κ.Πελαγίδης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και ο Σύλλογος Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης «Ικτίνος».

Επανέλαβε δε ότι ο καπιταλισμός αλλάζει δέρμα, αναφερόμενος σε τρεις επιταχυντές, που διαμορφώνουν τις εξελίξεις: την Κίνα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και τη διαρκή μεγέθυνση των λεγόμενων «Magnificent 7», ήτοι των επτά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ασταμάτητη Κίνα και ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά την Κίνα, την οποία χαρακτήρισε ως το «εργοστάσιο του κόσμου», επισήμανε πως είναι ασταμάτητη, αφού αυξάνει διαρκώς τα πλεονάσματά της (το 2025 το εμπορικό της πλεόνασμα ξεπερνούσε το 1,2 τρισ. δολ), μειώνει τα κόστη της και επιδοτεί αδρά τις επιχειρήσεις της. «Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς αυτό το σύστημα (το κινεζικό) που είναι και συγκεντρωτικό και περιλαμβάνει επιδοτήσεις» επισήμανε.

«Υπάρχει ο κίνδυνος, καθώς κλείνει η αμερικανική αγορά για την Κίνα, να στραφεί προς την Ευρώπη και να δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, που έχει ήδη μεγάλα θέματα ως προς τις πρώτες ύλες και την ενέργεια» εκτίμησε, ενώ αναφέρθηκε και στην υπεροχή της Κίνας στο πεδίο των σπάνιων γαιών και των κρίσιμων πρώτων υλών.

«Αυτή είναι η πραγματική μάχη», τόνισε, ποιος θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κρίσιμα αγαθά, που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία, αλλά και για την παραγωγή μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για την καθαρή ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές της.

Πρόσθεσε πως στις συνθήκες που διαμορφώνονται, κατά τις οποίες οι χώρες χωρίζονται σε φιλικές και μη φιλικές, «οι εξελίξεις αναμένεται να ευνοήσουν τη ναυτιλία, γιατί πλέον δεν θα μετρούν οι αποστάσεις, αλλά ποιος είναι φίλος (σ.σ. άρα δεν αποκλείεται να επιλέγονται ακόμη και πιο μακρινά δρομολόγια).

Ως προς τον δεύτερο επιταχυντή, τον πόλεμο στο Ιράν και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επισήμανε πως οι εξελίξεις δείχνουν ότι χρειαζόμαστε ακόμη το πετρέλαιο, αλλά υπάρχει μια ανθεκτικότητα -για παράδειγμα στην Ελλάδα η μείωση του ΑΕΠ λόγω της κρίσης εκτιμάται ότι θα είναι μικρή. Πρόσθεσε ότι βάσει των προβλέψεων, το 2026, η τιμή του πετρελαίου και αερίου αναμένεται να κυμανθούν κοντά στα 100 δολάρια.

Έχει μεγάλη σημασία το ποιος θα αναδειχθεί πρωτοπόρος στον αγώνα δρόμου για την ΤΝ

Σχετικά με τον τρίτο επιταχυντή, τις εξελίξεις δηλαδή στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη γιγάντωση των επτά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, αφού αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση της αξίας των κολοσσών αυτών και στις τεράστιες επενδύσεις τους, καθώς και στον φόβο για την ύπαρξη οικονομικής «φούσκας», ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα της κατάργησης θέσεων εργασίας: «Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και αρχίζουν να βγαίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας εκτός, τότε θα υπάρχει ζήτημα, αλλά αυτό μένει να το δούμε, μέχρι στιγμής είναι αμφίβολο» σημείωσε και πρόσθεσε πως έχει μεγάλη σημασία το ποιος θα αναδειχθεί σε πρωτοπόρο στον αγώνα δρόμου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά και στα μεγάλα προβλήματα του δημογραφικού και της έλλειψης δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά, ενώ πρόσθεσε πως αντί για 26 η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μόνο έξι πανεπιστήμια, πιο συγκεντρωμένα και καλύτερα χρηματοδοτούμενα. Επισήμανε, τέλος, πως έχει σημασία η παρουσία της Θεσσαλονίκης στα κέντρα αποφάσεων.

Η σημαντική συνεισφορά των εκθέσεων στην ελληνική οικονομία

Στη σημαντική συνεισφορά της εκθεσιακής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κυριάκος Ποζρικίδης, πρόεδρος της CEFA (Ενωσης Εκθέσεων Κεντρικής Ευρώπης), γνωστοποιώντας τα ευρήματα μελέτης της ALCO, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα καθαρά λόγω των εκθέσεων υπολογίζεται σε 1.518.400, ενώ η δαπάνη λόγω των εκθεσιακών γεγονότων υπολογίζεται συνολικά σε 342,4 εκατ. ευρώ.

Επανέλαβε ότι η συνολική συνεισφορά της εκθεσιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ (2024), εκ των οποίων περίπου 500 εκατ. είναι η συνεισφορά στο ΑΕΠ, ενώ οι εκθέσεις δημιουργούν 8500 θέσεις εργασίας. Συνολικά οι εκθέσεις στην Ελλάδα προσήλκυσαν πέρυσι 895.000 επισκέπτες (45.000 από το εξωτερικό) και 12500 εκθέτες.

Κατά τον δρα Ποζρικίδη, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν σήμερα 1530 εκθεσιακά κέντρα, εκ των οποίων το 90% είναι κρατικές δομές, τα οποία φιλοξενούν 32000 πιστοποιημένα εκθεσιακά γεγονότα. «Αν η εκθεσιακή βιομηχανία ήταν χώρα, τότε θα ήταν στην πρώτη 60άδα του ΑΕΠ των χωρών, λίγο πιο κάτω από την Ελλάδα» υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατακόρυφη ανέλιξη της Κίνας, η εκθεσιακή βιομηχανία της οποίας έχει αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν στον χάρτη. Η χώρα έχει σήμερα 449 εκθεσιακά κέντρα, έναντι 472 στην πρωταγωνίστρια Βόρεια Αμερική, ενώ παράλληλα επενδύει στην Αφρική, την ανερχόμενη ήπειρο της εκθεσιακής βιομηχανίας.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας και Θεόδωρος Καράογλου και οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Γιάννης Μασούτης και του συλλόγου «Ικτίνος», Δόμνα Λεωτόν. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση των κυρίων Πελαγίδη και Ποζρικίδη.