Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Θα είμαστε έτοιμοι νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική Προεδρία

Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Θα είμαστε έτοιμοι νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική Προεδρία, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών αναφερόμενη στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Για τις πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας της Ελλάδας σημείωσε πως είναι υπό διαμόρφωση και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στον κατάλληλο χρόνο βάσει συνήθους πρακτικής και εντός χρονοδιαγράμματος, όπως ισχύει για όλες τις προεδρίες.

Για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας έχει, άλλωστε, συσταθεί Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, στις 21.11.2025, με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, συντονισμό και την προώθηση των δράσεων για την αποτελεσματική προετοιμασία και διοργάνωσή της.

Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει, να προγραμματίζει και να συντονίζει όλες τις οργανωτικές πτυχές της Ελληνικής Προεδρίας, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου, μεταξύ άλλων των 'Ατυπων Συνόδων Κορυφής και των 'Ατυπων Συμβουλίων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας το β΄εξάμηνο του 2027.

Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος και όρισε ως επικεφαλής του, τον πρέσβη Στυλιανό Χουρμουζιάδη, με ευρεία εμπειρία σε θέματα διμερούς και πολυμερούς διπλωματίας και θητεία στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ πριν και κατά την διάρκεια της προηγούμενης Ελληνικής Προεδρίας, το 2014.

Ωστόσο, πρόσθεσε η κα Ζωχιού «αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη, ίσως, φορά η χώρα μας άρχισε τόσο έγκαιρα την προετοιμασία της, ήδη από τις αρχές του 2025, με τη συνδρομή της Μόνιμης Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, εν συνεχεία, με τη σύσταση της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (Task Force), κατόπιν σχετικής επιστολής του Υπουργού Εξωτερικών, τον Ιούνιο 2025».

Η Task Force διευκολύνει τον συντονισμό, σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο, της προετοιμασίας και διεξαγωγής της Προεδρίας μας. Η πρώτη σύγκληση της Task Force πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών.

«Δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση ως προς την οργάνωση της ελληνικής Προεδρίας και θα είμαστε έτοιμοι νωρίτερα από αποιαδήποτε άλλη ελληνική Προεδρία», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σημείωσε πως διεξάγεται συζήτηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, ανέφερε, «ο επιταχυντής αυτής της συζήτησης, ήταν τα γεγονότα στην Κύπρο, καθώς και όλο αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο ουσιαστικά καθιστά αναγκαία την ενδυνάμωση αυτού του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής».

Όπως υπενθύμισε, έχει ήδη τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα πρέπει να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για το άρθρο 42.7, τους επόμενους μήνες.

«Προς το παρόν οι συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν στην περιγραφή του κατά περίπτωση τρόπου αντίδρασης όταν ένα κράτος-μέλος ενεργοποιήσει το 42.7. Αυτό θα έχει τη μορφή ενός επιχειρησιακού εγχειριδίου», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ