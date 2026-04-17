OnlyFans: Συζητά την πώληση μειοψηφικού μεριδίου με αποτίμηση 3 δισ. δολάρια

Σε συμφωνία για την πώληση μειοψηφικού μεριδίου που την αποτιμά πάνω από τα 3 δισ. δολάρια, πλησιάζει η OnlyFans, σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η εταιρεία διαδικτυακού περιεχομένου βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση ποσοστού μικρότερου από 20% στο Architect Capital, ένα επενδυτικό fund με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Η πιθανή συμφωνία για το εν λόγω ποσοστό, έρχεται έπειτα από χρόνια προσπαθειών για προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό το OnlyFans, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν επισκιαστεί από την μάχη του Λεονίντ Ραντβίνσκι με τον καρκίνο.

Εφόσον δεν παρουσιαστούν εμπόδια της τελευταίας στιγμής, η συμφωνία αναμένεται να κλείσει μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα. Η πώληση αυτή, πρόσθεσαν, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και για μελλοντικές πωλήσεις μεριδίων.

Ο έλεγχος της εταιρείας θα παραμείνει στο οικογενειακό trust που κατέχει επί του παρόντος τις μετοχές του Ραντβίνσκι, το οποίο διαχειρίζεται η σύζυγός του Κέιτι.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στις συνομιλίες, η συμφωνία θα προσέφερε μεγαλύτερη σταθερότητα στην εταιρεία που εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα, έχοντας καταβάλει μερίσματα ρεκόρ 701 εκατ. δολάρια μόνο το 2025.

Η εταιρεία είχε επιδιώξει αποτίμηση πάνω από 5 δισ. όταν εξέταζε την πώληση πλειοψηφικού πακέτου, αλλά η πώληση ενός μικρότερου ποσοστού χωρίς μεταβίβαση ελέγχου οδήγησε σε μικρότερη αποτίμηση.