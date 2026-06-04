Μαρινάκης: Η δουλειά των δημοσιογράφων, «υπαρξιακά κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας»

Μέσα στο περιβάλλον υπερπληροφόρησης και αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των ειδήσεων ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τα μέσα ενημέρωσης αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας.

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή αφθονία πληροφοριών. Οι πολίτες έχουν καθημερινά πρόσβαση σε τεράστιο όγκο ειδήσεων, δεδομένων και περιεχομένου από ποικίλες πηγές, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον υπερπληροφόρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), το 80% των πολιτών δηλώνει ότι ο όγκος των πληροφοριών που λαμβάνει καθημερινά είναι πολύ ή αρκετά μεγάλος. Η παρουσίαση της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό και περιφερειακό Τύπο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Media & Magazine Days 2026, της τριήμερης διοργάνωσης της ΕΔΙΠΤ.

Παράλληλα, η αυξημένη αυτή ροή πληροφοριών συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό σχετικά με την αξιοπιστία τους, καθώς το 89% των πολιτών αναφέρει ότι αμφισβητεί πολύ ή αρκετά συχνά την εγκυρότητα των ειδήσεων και των πληροφοριών που συναντά.

Μέσα στο περιβάλλον υπερπληροφόρησης και αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των ειδήσεων, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρμόδιος για θέματα Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τα μέσα ενημέρωσης δεν αφορά μόνο τον κλάδο, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δίνουμε μαζί μια μάχη που είναι πολύ πιο σημαντική από την αξία που έχουν από μόνα τους τα ίδια τα μέσα», εξηγώντας ότι πρόκειται για «μάχη για τη θωράκιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση του κύρους της πατρίδας μας και για την προστασία της πληροφορίας που δέχονται οι πολίτες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του στάθηκε ιδιαίτερα στη συλλογική διάσταση της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι «η πρόοδος αυτή δεν είναι δουλειά μιας κυβέρνησης ή ενός πρωθυπουργού μόνο, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, διαλόγου και συνεργασίας με τον χώρο της δημοσιογραφίας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον θεσμικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου των ΜΜΕ, αναφερόμενος στα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία όπως είπε «δείχνουν σεβασμό σε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου» και συμβάλλουν στη διαφάνεια της χρηματοδότησης του Τύπου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μέσων δεν είναι απλώς μια οικονομική στήριξη, αλλά μια προσπάθεια συνολικής ενδυνάμωσης του τοπικού και περιφερειακού Τύπου, των ραδιοφώνων και των καναλιών που στηρίζουν την πολυφωνία».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι για τα επόμενα χρόνια έχει εξασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια σημαντική στήριξη για τον Τύπο, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς, ούτε η κυβέρνηση ούτε οποιοσδήποτε άλλος, δεν μπορεί να επηρεάσει τη ροή αυτής της χρηματοδότησης», κάτι που όπως είπε διασφαλίζει τη θεσμική ανεξαρτησία του μηχανισμού.

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση, σημειώσε ότι «όσες πολιτικές παρεμβάσεις και αν γίνουν, η μάχη κατά της παραπληροφόρησης δεν κερδίζεται μόνο με περιοριστικά μέτρα», αλλά απαιτείται «εκπαίδευση, θεσμικές πρωτοβουλίες και στήριξη της δημοσιογραφίας».

Επεσήμανε ακόμα τη σημασία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας, λέγοντας ότι «πίσω από κάθε υπογραφή υπάρχει μια προσπάθεια, ένας αγώνας τεκμηρίωσης και διασταύρωσης της πληροφορίας», κάτι που καθιστά τη δουλειά των δημοσιογράφων «υπαρξιακά κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του έντυπου Τύπου δεν έχει μόνο οικονομική ή εργασιακή διάσταση, αλλά και βαθύτερο κοινωνικό και δημοκρατικό χαρακτήρα, καθώς «χρειαζόμαστε δυνατά μέσα ώστε οι επόμενες γενιές να έχουν τα εφόδια να γίνουν ενημερωμένοι και άρα ισχυροί πολίτες».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) θεωρούνται ο βασικός χώρος διάδοσης προβληματικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως μορφής. Οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτά μεγαλύτερη συχνότητα παραπληροφόρησης, ανακριβών ειδήσεων και αμφισβητούμενων πληροφοριών. Η τηλεόραση και τα ειδησεογραφικά sites ακολουθούν, αλλά με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά. Αντίθετα, τα έντυπα μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται πολύ πιο σπάνια ως χώροι όπου συναντάται προβληματικό περιεχόμενο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα τους ως πιο αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης.

Η αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης συνδέεται κυρίως με την επώνυμη δημοσιογραφία και τη διαχρονική παρουσία τους στον χώρο. Περίπου τέσσερις στους δέκα πολίτες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στη μακρόχρονη παρουσία ενός μέσου όσο και στην ύπαρξη έντυπης έκδοσης, στοιχεία που λειτουργούν ως δείκτες σοβαρότητας και αξιοπιστίας.

Ο ρόλος του ειδικού περιοδικού Τύπου

Ο ειδικός περιοδικός Τύπος καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση στο σύγχρονο οικοσύστημα ενημέρωσης. Σε αντίθεση με τα μέσα γενικής ενημέρωσης, προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση, ανάλυση και εμβάθυνση σε συγκεκριμένα αντικείμενα και θεματικές ενότητες.

Η έρευνα Focus Bari καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση των εντύπων ειδικού περιεχομένου στο κοινό. Συγκεκριμένα, το 78% των πολιτών δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή με έντυπα ειδικού περιεχομένου. Η συχνότητα επαφής είναι επίσης σημαντική, καθώς το 20% του συνόλου του πληθυσμού αναφέρει ότι διαβάζει τέτοια έντυπα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 17% μία φορά τον μήνα, το 12% κάθε δύο έως τρεις μήνες και το 28% ακόμη πιο αραιά. Συνολικά, περίπου ένας στους πέντε πολίτες διατηρεί εβδομαδιαία επαφή με τον ειδικό περιοδικό Τύπο.

Οι αναγνώστες αποδίδουν στα εξειδικευμένα έντυπα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 69% θεωρεί ότι προσφέρουν αποκλειστικό περιεχόμενο, στοιχείο που διαφοροποιεί τα περιοδικά από άλλες μορφές ενημέρωσης. Παράλληλα, το 54% αναγνωρίζει σε αυτά επαγγελματισμό και δημοσιογραφική σοβαρότητα, ενώ το 65% τα αξιολογεί ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης.

Η συμβολή τους δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση. Περισσότεροι από τους μισούς αναγνώστες (54%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εξειδικευμένα έντυπα ως εργαλείο εργασίας ή για την υποστήριξη προσωπικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον ειδικό περιοδικό Τύπο ως βασικό μέσο απόκτησης γνώσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδικευμένης πληροφόρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται στον ειδικό περιοδικό τύπο. Το 50% των αναγνωστών θεωρεί ότι στηρίζει την ανεξάρτητη και ποιοτική ενημέρωση, το 39% εκτιμά ότι παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμο αλλού, ενώ το 37% αναγνωρίζει ως βασικό πλεονέκτημα την αξιοπιστία και τον έλεγχο της πληροφορίας. Το ίδιο ποσοστό (37%) αναδεικνύει το βάθος ανάλυσης και την ουσιαστική ερμηνεία των θεμάτων ως σημαντικό χαρακτηριστικό των εξειδικευμένων εκδόσεων.

Η αξία του περιεχομένου αποτυπώνεται και στην πρόθεση οικονομικής υποστήριξής του. Ένας στους δύο αναγνώστες ειδικού τύπου (50%) δηλώνει πρόθυμος να πληρώσει για έγκυρο και ποιοτικό περιεχόμενο, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αξιοπιστία, η εξειδίκευση και η ποιότητα αποτελούν στοιχεία για τα οποία το κοινό είναι διατεθειμένο να επενδύσει.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την αξία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την εκδήλωση, «ο έντυπος Τύπος και τα περιοδικά επενδύουν στην τεκμηρίωση, στην έρευνα και στο ρεπορτάζ. Πίσω από κάθε υπογραφή κρύβεται μια προσπάθεια, ένας αγώνας. Η διασταύρωση της πληροφορίας είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές». Η αναγνώριση της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας και της εξειδίκευσης από σημαντικό ποσοστό του κοινού επιβεβαιώνει τη διαχρονική θέση των εξειδικευμένων εκδόσεων ως πηγών γνώσης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης.

Ο ρόλος του περιφερειακού Τύπου

Ο περιφερειακός τύπος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση των πολιτών με τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφερειακές εξελίξεις. Αποτελεί βασικό φορέα ανάδειξης θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα, την τοπική ανάπτυξη, την οικονομία και τη λειτουργία των κοινοτήτων.

Η διείσδυσή του στο κοινό παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα, το 77% των πολιτών δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή με περιφερειακές εφημερίδες, γεγονός που δείχνει ότι ο περιφερειακός Τύπος εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική παρουσία στις ενημερωτικές συνήθειες των πολιτών.

Η συχνότητα επαφής είναι επίσης αξιοσημείωτη. Το 26% των πολιτών διαβάζει περιφερειακό Τύπο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 17% μία φορά τον μήνα, το 11% κάθε δύο έως τρεις μήνες και το 27% πιο αραιά. Συνολικά, περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες διατηρεί εβδομαδιαία επαφή με τις περιφερειακές εφημερίδες. Η έρευνα επισημαίνει ότι περίπου το 20% των πολιτών τις διαβάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στοιχείο που αποδεικνύει τη σταθερή θέση τους στο ενημερωτικό τοπίο.

Το κοινό αναγνωρίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του περιφερειακού Τύπου στην ανάδειξη των θεμάτων της τοπικής κοινωνίας. Το 62% των πολιτών θεωρεί ότι οι περιφερειακές εφημερίδες συμβάλλουν ουσιαστικά στην προβολή και ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, το 47% του συνόλου του κοινού εκτιμά ότι στηρίζουν την τοπική οικονομία, ενώ μεταξύ των αναγνωστών του περιφερειακού τύπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 64%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αναγνώριση του ρόλου τους στην παροχή αποκλειστικού περιεχομένου. Το 48% του γενικού κοινού θεωρεί ότι προσφέρουν περιεχόμενο που δεν βρίσκεται εύκολα σε άλλα μέσα, ενώ μεταξύ των αναγνωστών του περιφερειακού Τύπου το ποσοστό φτάνει το 69%.

Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά τους εντοπίζεται στην ανάδειξη θεμάτων της τοπικής κοινωνίας. Το χαρακτηριστικό αυτό αναγνωρίζεται από το 62% του συνόλου των πολιτών και από το 80% των αναγνωστών περιφερειακού Τύπου, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των περιφερειακών εφημερίδων ως βασικών φορέων τοπικής ενημέρωσης.

Επιπλέον, ο περιφερειακός Τύπος λειτουργεί ως μέσο ενίσχυσης της σχέσης των πολιτών με τον τόπο τους. Περίπου το 50% του κοινού θεωρεί ότι συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση αυτής της σύνδεσης, ενώ στους τακτικούς αναγνώστες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 74%. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του περιφερειακού Τύπου όχι μόνο ως πηγής ενημέρωσης αλλά και ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής και τοπικής ταυτότητας.

Η πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ, Πέννυ Καλύβα, σημείωσε ότι σε μια εποχή ταχύτητας και υπερπληροφόρησης ο αναγνώστης δεν αναζητά πλέον μόνο να μάθει τι συνέβη, αλλά κυρίως να κατανοήσει γιατί συμβαίνει, αναζητώντας έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία. Παράλληλα, ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, υπογράμμισε ότι «η αξία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας γίνεται ακόμη πιο καίρια» σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η αποσπασματική ενημέρωση και η παραπληροφόρηση. Όπως ανέφερε, ο περιοδικός και ευρύτερα ο έντυπος Τύπος δεν προσφέρει μόνο ειδήσεις, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστική επεξεργασία της πληροφορίας.

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν ένα περιβάλλον ενημέρωσης όπου η υπερπληροφόρηση και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών αποτελούν κυρίαρχες τάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τόσο ο ειδικός περιοδικός Τύπος όσο και ο περιφερειακός Τύπος αναδεικνύονται ως σημαντικοί πυλώνες ποιοτικής ενημέρωσης.

Ο ειδικός περιοδικός Τύπος ξεχωρίζει για την εξειδίκευση, το βάθος ανάλυσης, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητά του ως εργαλείου γνώσης και επαγγελματικής ενημέρωσης. Παράλληλα, ο περιφερειακός Τύπος διατηρεί καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των τοπικών θεμάτων, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και στη διατήρηση της σχέσης των πολιτών με τις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ