Ferryhopper: Ποια νησιά πρωταγωνίστησαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε και φέτος η Αίγινα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρούν οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί στις σύντομες αποδράσεις.

Το Ferryhopper, η κορυφαία πλατφόρμα ακτοπλοϊκών κρατήσεων στη Μεσόγειο, δημοσιεύει τα δεδομένα κρατήσεών του, σκιαγραφώντας τις τάσεις του πρώτου μεγάλου τριημέρου της φετινής σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, τα 10 πιο δημοφιλή νησιά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026 ήταν τα εξής:

Αίγινα Τήνος Μύκονος Κέα Άνδρος Αγκίστρι Κύθνος Πάρος Σύρος Κέρκυρα

Ο Προορισμός του Τριημέρου

Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε και φέτος η Αίγινα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρούν οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί στις σύντομες αποδράσεις. Η εύκολη πρόσβαση και η μικρή διάρκεια ταξιδιού εξακολουθούν να αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής για πολλούς ταξιδιώτες.

Παράλληλα, οι Κυκλάδες είχαν συνολικά την τιμητική τους το φετινό τριήμερο, με προορισμούς όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Κέα και η Άνδρος να συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες. Από σύντομα κοντινά escapes μέχρι πιο κοσμοπολίτικες αποδράσεις, το κυκλαδίτικο στοιχείο φαίνεται πως κυριάρχησε στις επιλογές των ταξιδιωτών.

Last-minute ή με Πρόγραμμα;

Παρότι φέτος καταγράφηκε σαφής αύξηση των ταξιδιωτών που οργάνωσαν νωρίτερα τις αποδράσεις τους για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η τάση των last-minute κρατήσεων παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ferryhopper, το 32% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε μόλις 0-2 ημέρες πριν το ταξίδι, ενώ παράλληλα περίπου το 41% των ταξιδιωτών φαίνεται πως είχε οργανώσει την απόδρασή του τουλάχιστον 45 ημέρες νωρίτερα, αναδεικνύοντας δύο διαφορετικές ταξιδιωτικές συμπεριφορές: εκείνους που προγραμματίζουν έγκαιρα τις αποδράσεις τους και εκείνους που επιλέγουν πιο αυθόρμητα, last-minute ταξίδια.

Ταξιδιωτικές Προτιμήσεις ανά Γενιά

Οι Millennials φαίνεται πως πρωταγωνίστησαν στις φετινές αποδράσεις του Αγίου Πνεύματος, κυριαρχώντας στις κρατήσεις προς αρκετούς από τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Η Αίγινα, η Τήνος, η Μύκονος και η Πάρος βρέθηκαν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές τους.

H Gen Z φαίνεται πως προτίμησε κυρίως κοντινούς και εύκολα προσβάσιμους νησιωτικούς προορισμούς για το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η Αίγινα, το Αγκίστρι, η Ύδρα και ο Πόρος βρέθηκαν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των νεότερων ταξιδιωτών, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η παρουσία τους στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση της Gen Z τόσο σε σύντομα getaways όσο και σε πιο κοσμοπολίτικες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Οι Boomers κινήθηκαν κυρίως προς τους πιο κοντινούς και παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς, με την Αίγινα και την Τήνο να συγκεντρώνουν το υψηλότερο ενδιαφέρον ενώ ψηλά στις προτιμήσεις τους βρέθηκαν επίσης η Κέα, η Άνδρος και η Σύρος.