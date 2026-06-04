Kaspersky: Λιγότερη ψυχαγωγία, περισσότερη γνώση - Η νέα σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο

Η Kaspersky δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τα ψηφιακά ενδιαφέροντα των παιδιών, αναδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις διαδικτυακές τους συνήθειες.

Η Kaspersky δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τα ψηφιακά ενδιαφέροντα των παιδιών, αναδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις διαδικτυακές τους συνήθειες. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιούνται ως βοηθοί για τις σχολικές εργασίες, συγκαταλέγονται πλέον, μαζί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βιντεοπαιχνίδια, στις δημοφιλέστερες κατηγορίες αναζητήσεων στη Google, εκτοπίζοντας τον περσινό πρωταγωνιστή, τις υπηρεσίες streaming βίντεο. Με την online μάθηση να βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες αναζητήσεων, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο φαίνεται να μεταβάλλεται: η ψυχαγωγία παραχωρεί σταδιακά χώρο στην επικοινωνία, την αυτοβελτίωση και την εκπαίδευση.

Για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να βοηθήσει τους γονείς να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον και τους κινδύνους που το συνοδεύουν, η Kaspersky ανέλυσε ανώνυμα δεδομένα που παραχωρήθηκαν εθελοντικά από χρήστες του Kaspersky Safe Kids κατά την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026. Το Kaspersky Safe Kids έχει αξιολογηθεί επανειλημμένα σε ανεξάρτητες δοκιμές από κορυφαία εργαστήρια, όπως τα AV-Comparatives και AV-Test, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του.

Τον τελευταίο χρόνο, οι αναζητήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία - συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - αποτέλεσαν τη δημοφιλέστερη κατηγορία μεταξύ των παιδιών, συγκεντρώνοντας το 19,3% των συνολικών αναζητήσεων. Το Instagram, το Pinterest και το TikTok ήταν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τις περισσότερες αναζητήσεις, ενώ το WhatsApp και το Telegram κυριάρχησαν στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα βιντεοπαιχνίδια διατήρησαν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16% των αναζητήσεων στη Google, με τα παιδιά να αναζητούν κυρίως δωρεάν online παιχνίδια μέσω πλατφορμών όπως οι Poki, CrazyGames και Roblox.

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκαν από την έκτη στην τρίτη θέση στις αναζητήσεις των παιδιών. Εργαλεία όπως το ChatGPT, το Gemini, το DeepSeek, το Claude και το Microsoft Copilot συγκαταλέγονται μεταξύ των δημοφιλέστερων αναζητήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη ραγδαία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των παιδιών. Η αυξανόμενη χρήση τους υποδηλώνει ότι τα εργαλεία AI εξελίσσονται σε βασικούς ψηφιακούς βοηθούς για την αναζήτηση πληροφοριών, τη μάθηση και την υποστήριξη σχολικών εργασιών.

Συνολικά, το αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση των αναζητήσεων για υπηρεσίες streaming βίντεο, των οποίων το ποσοστό υποχώρησε από 18% σε 8,7% μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αξιοποιούν τον χρόνο τους στο διαδίκτυο, με τη μάθηση, την επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ωστόσο, τα παιδιά δεν εγκατέλειψαν πλήρως τις συνήθειες ψυχαγωγίας τους. Το YouTube παρέμεινε η δημοφιλέστερη εφαρμογή, συγκεντρώνοντας το 29% της συνολικής χρήσης. Τα παιδιά το αξιοποιούν κυρίως για να ακούν μουσική και να παρακολουθούν μουσικά βίντεο (26,2%), να ακολουθούν bloggers και influencers (18%), καθώς και για την προβολή ταινιών, κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικών σειρών (14,7%). Παράλληλα, φέτος καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων (53,5%), με τις αναζητήσεις να κατευθύνονται συχνότερα προς το ανεξάρτητο στούντιο animation GLITCH, το αφηγηματικό κανάλι My Story Animated (MSA) και το ιδιαίτερα δημοφιλές παιδικό κανάλι Cocomelon – Nursery Rhymes.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή ήταν η είσοδος της διαδικτυακής μάθησης στις πέντε κορυφαίες κατηγορίες αναζητήσεων. Πέρα από εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως το Google Classroom, το Duolingo και το GeoGebra, τα παιδιά αναζήτησαν γλώσσες προγραμματισμού όπως η Scratch και η Python, τον περιοδικό πίνακα σε διάφορες γλώσσες, ενώ παρακολούθησαν ακόμη και σε πραγματικό χρόνο την αποστολή Artemis II της NASA. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι το διαδίκτυο αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο μάθησης, πειραματισμού και εξερεύνησης.

Τα ψηφιακά ενδιαφέροντα των παιδιών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το YouTube παραμένει η πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταξύ των παιδιών με ποσοστό 26,04%, ακολουθούμενο από το Roblox (14,18%), το Instagram (12,95%) και το TikTok (12,09%). Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης το Chrome (10,10%) και εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Viber (5,92%) και το Snapchat (4,99%). Στις υπόλοιπες δημοφιλείς επιλογές συγκαταλέγονται παιχνίδια όπως το Brawl Stars (2,45%) και το Clash Royale (1,44%), υπηρεσίες streaming και μουσικής όπως το Netflix (1,90%) και το Spotify (1,63%), καθώς και νεότερες εφαρμογές και εργαλεία όπως το Character.AI (0,70%) και το Discord (0,48%).

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αποκλειστικά για ψυχαγωγία. Το αξιοποιούν για να γνωρίσουν νέα εργαλεία, να αναπτύξουν δεξιότητες και ακόμη να εξερευνήσουν το διάστημα», σχολιάζει η Anna Larkina, ειδικός στην ανάλυση διαδικτυακού περιεχομένου της Kaspersky. «Το αυξανόμενο ενδιαφέρον τους για την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλά μια ευρύτερη παγκόσμια τάση. Συχνά, μάλιστα, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες ταχύτερα από τους ενήλικες. Ωστόσο, η ταχεία υιοθέτηση αυτών των εργαλείων μπορεί να συνοδεύεται από κινδύνους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να παραμένουν ενημερωμένοι και να συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή ζωή και τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους».

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών και την υιοθέτηση πιο υγιών διαδικτυακών συνηθειών, η Kaspersky συνιστά τα εξής: