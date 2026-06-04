Κομισιόν: «Καμπανάκι» στην Ελλάδα για την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Εκτός από την Ελλάδα, η Κομισιόν χτυπά το καμπανάκι και σε άλλες δύο χώρες, το Λουξεμβούργο και την Σουηδία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του «ξεπλύματος χρήματος».

Εκτός από την Ελλάδα, η Κομισιόν χτυπά το καμπανάκι και σε άλλες δύο χώρες, το Λουξεμβούργο και την Σουηδία.

Ανάμεσα σ' αυτές τις διατάξεις είναι οι ποινές και τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων το ξέπλυμα χρήματος.

Η οδηγία ορίζει τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μην επιτρέποντας στους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα αποκλίνοντα νομικά συστήματα στην ΕΕ.

Διευκολύνει επίσης την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων οικονομικών εγκλημάτων.

Λόγω της μη ορθής μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία.

Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.