Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Ψηφιακή «ταυτότητα» για κάθε ιδιοκτησία

Μία νέα ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία η κυβέρνηση, με τη δημιουργία του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων.

Μία νέα ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία η κυβέρνηση, με τη δημιουργία του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων, ενός συστήματος που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο τα βασικά δεδομένα που αφορούν κάθε ιδιοκτησία.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο και εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης. Βασικός στόχος είναι η διασύνδεση των διαφορετικών μητρώων και υπηρεσιών που διαθέτουν πληροφορίες για τα ακίνητα, ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να αναζητούν στοιχεία από πολλαπλές πηγές κάθε φορά που προχωρούν σε κάποια συναλλαγή ή διοικητική διαδικασία.

Η νέα πλατφόρμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σήμερα, για πολλές διαδικασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία απαιτείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών από διαφορετικές υπηρεσίες, γεγονός που συχνά συνεπάγεται καθυστερήσεις, επιπλέον κόστος και αυξημένη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας να αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για το ακίνητό του, όπως πολεοδομικά, φορολογικά, δημοτικά, ασφαλιστικά, δασικά και ενεργειακά στοιχεία, τα οποία σήμερα τηρούνται σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες.

Κεντρικό σημείο αναφοράς θα αποτελεί ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μέσω του οποίου θα γίνεται η σύνδεση των επιμέρους πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιοι φορείς θα αντλούν τα απαιτούμενα στοιχεία απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία που τα τηρεί, περιορίζοντας την ανάγκη υποβολής δικαιολογητικών από τους πολίτες και μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών ή αποκλίσεων μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η νέα πλατφόρμα θα συμβάλει στη μείωση των διοικητικών βαρών, στην ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η πρόσβαση στο σύνολο των συγκεντρωμένων πληροφοριών θα παρέχεται αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί την εικόνα της περιουσίας του μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον με επικαιροποιημένα στοιχεία.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος χαρακτήρισε τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων «ουσιαστικό βήμα για ένα κράτος πιο απλό και πιο γρήγορο», υποστηρίζοντας ότι η νέα πλατφόρμα θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα επιταχύνει τις συναλλαγές που αφορούν την ακίνητη περιουσία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι τα δεδομένα να αντλούνται απευθείας από την πηγή τους και να αξιοποιούνται με τρόπο που διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ