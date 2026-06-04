Bloomberg: H οικογένεια Γκλέιζερ εξετάζει να πουλήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο να πουλήσουν το μερίδιό τους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται μέλη της οικογένειας Γκλέιζερ, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια τον αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο να πουλήσουν το μερίδιό τους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται μέλη της οικογένειας Γκλέιζερ, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια τον αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, με τους οπαδούς να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονά την αντίθεσή τους στην συγκεκριμένη διοικητική κατάσταση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αρκετά μέλη της βαθύπλουτης οικογένειας, μελετούν την πιθανότητα εκποίησης μέρους ή όλων των μετοχών τους στην ομάδα της Premier League. Οι αρχικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις πωλήσεις μεριδίων από ορισμένα μέλη, τα οποία τώρα ελπίζουν να πείσουν και άλλους να τους ακολουθήσουν στην συγκεκριμένη προοπτική.

Η είδηση καταφθάνει στην εποχή που οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αντιμέτωποι με μία δαπάνη πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την ανακατασκευή του διάσημου γηπέδου Ολντ Τράφορντ. Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη πρόκριση του συλλόγου στο επικερδές Champions League της UEFA υπόσχεται νέα κέρδη για την ομάδα, κάτι που φυσικά αποτελεί κίνητρο για να παραμείνει κανείς επενδυτής στην διάσημη ομάδα.

Η οικογένεια Γκλέιζερ στο σύνολό της δεν έχει λάβει απόφαση να αποχωρήσει και διάφορα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να συζητούν την καλύτερη πορεία προς τα εμπρός, ανέφεραν οι πηγές. Οποιαδήποτε πιθανή πώληση θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον μνηστήρων, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών από την Μέση Ανατολή, όπως και δισεκατομμυριούχων από τις ΗΠΑ.

Οι μετοχές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαπραγματεύονται περίπου στα 21 δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δίνοντας στον σύλλογο κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων - αν και οποιαδήποτε πιθανή πώληση θα υπερέβαινε κατά πολύ αυτήν την αποτίμηση λόγω των δικαιωμάτων ψήφου της μετοχής του Γκλέιζερ. Οι μετοχές αυξήθηκαν έως και 7,4% στις συναλλαγές μετά την αγορά την Τετάρτη.

Οι τρέχουσες συζητήσεις των Γκλέιζερς έρχονται λίγο περισσότερο από δύο χρόνια αφότου η οικογένεια πούλησε περίπου το 29% των μετοχών της ομάδας στον Τζιμ Ράτκλιφ. Αυτό έδωσε στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή του ομίλου χημικών Ineos Group Holdings τον έλεγχο των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη της οικογένειας ήταν διχασμένα εκείνη την εποχή για το αν θα πουλούσαν μέρος ή ολόκληρο τον σύλλογο. Τελικά επέλεξαν μια συμφωνία με τον Ράτκλιφ αντί για μια πλήρη πώληση σε μια ομάδα πλούσιων επενδυτών από το Κατάρ, οι οποίοι είχαν προσφέρει περισσότερα από 5 δισ. λίρες (6,7 δισ. δολ.) για τον σύλλογο, ανέφερε τότε το Bloomberg News.

Οργή των οπαδών

Οποιαδήποτε πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έφερνε τέλος σε μια από τις μακροβιότερες ιδιοκτησίες στην κορυφαία αγγλική κατηγορία ποδοσφαίρου - και επίσης σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες, με τους Γκλέιζερ να αντιμετωπίζουν την δυσπιστία των σκληροπυρηνικών οπαδών από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν.

Παρά την τελική άφιξη του Ράτκλιφ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε να δυσκολεύεται και το 2025 δεν κατάφερε να προκριθεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία. Αυτό φούντωσε την αντίδραση μερίδας των οπαδών που απαιτούσαν μια πιο ριζική αλλαγή στην ιδιοκτησία. Τα πράγματα βελτιώθηκαν στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, η οποία οδήγησε στην πρόκριση στο επικερδές Champions League. Αυτό το επίτευγμα πιθανότατα θα αυξήσει την αξία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε οποιαδήποτε πιθανή πώληση.