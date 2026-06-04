Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βαρίδι» για τον Γενικό Δείκτη η κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες

Οι πιέσεις στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης της Πέμπτης. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Coca-Cola HBC και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι πιέσεις στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, υποχρεώνοντας τον Γενικό Δείκτη να κλείσει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο και στο χαμηλό ημέρας.

Παρά τις ήπια ανοδικές τάσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η ελληνική αγορά υπέκυψε σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, τις οποίες μόνο εν μέρει κατάφεραν να αντισταθμίσουν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικά blue chips.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος παρέμεινε συγκρατημένος στα 238,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο «καθαρός» τζίρος της Πέμπτης οριακά ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ αν αφαιρεθούν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 35,23 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισαν οι ΔΕΗ και Eurobank με «πακέτα» συνολικής αξίας 14,73 εκατ. ευρώ και 9,73 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Μεγάλο μέρος του τζίρου, ήτοι 103 εκατ. ευρώ, αφορούσε συναλλαγές στις –πτωτικές– μετοχές των Τρ. Πειραιώς (31,14 εκατ. ευρώ), Eurobank (28,76 εκατ. ευρώ), ETE (28,56 εκατ. ευρώ) και Alpha Bank (14.56 εκατ. ευρώ).

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, πριν κλείσει με απώλειες 0,52% στις 2.340,49 μονάδες.

Στο χαμηλό ημέρας έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας 2,21% στις 2.624,45 μονάδες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Τρ. Πειραιώς με απώλειες 2,995 στα 8,70 ευρώ. Ακολούθησαν οι ΕΤΕ και Alpha Bank υποχωρώντας 2,52% και 2,50% αντίστοιχα, ενώ για τη Eurobank οι συναλλαγές έκλεισαν στο -1,79% και τα 3,83 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Optima (-0,78%) και Τρ. Κύπρου (-0,32%).

Εκτός συνόρων, με φόντο τις συνεχιζόμενες –αν και αδιέξοδες μέχρι στιγμής– διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του Brent βρέθηκαν να υποχωρούν έως και κάτω των 94 δολαρίων το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν με μικτά πρόσημα, με κέρδη περί του 0,5% στη Φρανκφούρτη, 0,9% στο Παρίσι και με οριακές απώλειες στο Λονδίνο.

Στο ελληνικό ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,7 με 44 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 76 σε αρνητικό και 30 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ενισχύθηκαν 2,57% και 2,10% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Allwyn ενισχυμένη 1,59% στα 13,38 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη έκλεισαν και οι τίτλοι των Motor Oil (+0,76%), Lamda Development (+0,49%), ΔΕΗ (+0,47%) και Aktor (+0,40%). Αμετάβλητος στα 10,18 ευρώ ο τίτλος του ΔΑΑ, όπως και η μετοχή της Viohalco στα 20,90 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι Helleniq Energy και Σαράντης με απώλειες 2,28% και 2,21% αντίστοιχα. Άνω του 2% υποχώρησε και η ElvalHalcor στα 5,15 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Aegean (-1,62%), Τιτάν (-1,40%), Jumbo (-1,04%), Cenergy (-0,48%), ΕΥΔΑΠ (-0,38%), ΟΤΕ (-0,27%) και Metlen (-0,05%).