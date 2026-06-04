Βουλή: Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας - Παπασταύρου: «Μειώνουμε τον αόρατο φόρο της πολυνομίας»

Ως μια «βαθιά πολιτική επιλογή» παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τον νέο Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ο οποίος φέρει, πλέον, το όνομα του αποβιώσαντος υφυΠΕν Νίκου Ταγαρά.

Υπέρ της κύρωσης του νέου Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς» τάχθηκε - κατά πλειοψηφία - η ολομέλεια της Βουλής.

Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. «Παρών» δήλωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Ως μια «βαθιά πολιτική επιλογή» παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τον νέο Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ο οποίος φέρει, πλέον, το όνομα του αποβιώσαντος υφυΠΕν Νίκου Ταγαρά.

«Η κωδικοποίηση είναι βαθιά πολιτική επιλογή. Είναι κίνηση με θεσμική αξία. Είναι πράξη σεβασμού προς τον πολίτη, το μηχανικό, το δικηγόρο, τον επενδυτή, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Γιατί ο πολίτης δεν αρκεί να έχει δικαιώματα στα χαρτιά, πρέπει να μπορεί να τα γνωρίζει, να τα κατανοεί και να μπορεί να τα ασκεί» είπε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «Ο επενδυτής δεν αρκεί να ακούει ότι μια χώρα είναι φιλική στις επενδύσεις. Πρέπει να ξέρει ή να μπορεί να ξέρει ποιος κανόνας ισχύει, ποια διαδικασία ακολουθείται, ποια προθεσμία τηρείται. [. . .] Για τη Νέα Δημοκρατία η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία, στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα. Αυτός ο φόρος δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως σημείωσε, αυτός ο "αόρατος φόρος" «πληρώνεται σε καθυστερήσεις, σε αβεβαιότητα, σε γραφειοκρατία, σε δικαστικές εκκρεμότητες, σε χαμένες ευκαιρίες».

«Η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει ότι μειώνει τους φόρους. Και με τη κωδικοποίηση αυτή μειώνουμε ένα ακόμη φόρο. Το φόρο της πολυνομίας. Ένα φόρο που δεν φαίνεται στον προϋπολογισμό, αλλά βαραίνει καθημερινά τον πολίτη, την ιδιοκτησία, την επένδυση και την παραγωγική Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην πολεοδομική νομοθεσία «γιατί αγγίζει την ιδιοκτησία του πολίτη. Αγγίζει την οικοδομή. Αγγίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Αγγίζει την ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών μας. Αγγίζει την ίδια καθημερινότητα. Γι' αυτό ο Κώδικας δεν είναι μια συγκέντρωση κειμένων, όπως κάποιοι απλοποιημένα λένε. Είναι μετάβαση από τη σύγχυση στην καθαρότητα. Από την αβεβαιότητα στην ασφάλεια Δικαίου. Από την αποσπασματική ρύθμιση στον ενιαίο κανόνα. Αυτό είναι το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλουμε ένα κράτος που δεν αιφνιδιάζει τον πολίτη. Ένα κράτος που δεν κρύβει τον νόμο μέσα σε δυσνόητες διατάξεις» είπε ο κ. Παπασταύρου.

Οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

«Αντί να λύσετε κρίσιμα θέματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, αρκείστε στο να κωδικοποιήσετε τις υφιστάμενες παθογένειες» είπε ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Όπως είπε, είναι αναγκαίο, πρώτα να προηγηθεί η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η αναθεώρηση του παρωχημένου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η έγκριση του νέου Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

«Βάζετε συνεχώς, το κάρο μπροστά από το άλογο και όχι μία σοβαρή προτεραιοποίηση των αναγκών και των ζητημάτων που θα πρέπει να είχαν επιλυθεί μέχρι να έρθει προς ψήφιση και προς κύρωση αυτός ο κώδικας για την πολεοδομία και για τη χωροταξία» είπε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το αν θα υπάρχει ή όχι κάποιος νομοθετημένος σχεδιασμός κωδικοποιημένος, αλλά το ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και σε όφελος ποιου, σχετικά με το χρόνο, το χώρο και τις προτεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο» είπε η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, σημειώνοντας ότι το Ελληνικό δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στον Όμιλο LAMDA, και στη συνέχεια, η ΝΔ «έδωσε σωρεία εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τον ΓΟΚ και το ύψος των κτιρίων - εννοώ τον ουρανοξύστη-πρόκληση που ξεπερνάει την Ακρόπολη ακόμα - εξαιρέσεις για ευέλικτες χρήσεις γης, τις fast track αδειοδοτήσεις και άλλα..

Η απλοποίηση της διαδικασίας είναι αδήριτη, αλλά η γραφειοκρατία "καλά κρατεί" είπε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας.

Η κυβέρνηση επιλέγει να παγιώσει, να σταθεροποιήσει και να ενσωματώσει οριστικά στον νομικό πολιτισμό της χώρας τις πιο καταστροφικές στρεβλώσεις που καθηλώνουν τον ελληνικό χώρο, είπε η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά.

«Ο νέος κώδικας, παρά τις θετικές προθέσεις, δεν φαίνεται να επιλύει τα σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν στις υφιστάμενες διατάξεις του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου. Στην ουσία ανακυκλώνει τις παλιές παθογένειες και μάλιστα σε ορισμένα σημεία έρχεται και νομιμοποιεί και αμφιλεγόμενες πρακτικές» είπε ο αγορητής της "Νίκης" Κομνηνός Δελβερούδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ