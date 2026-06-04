Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση στέκεται σθεναρά στο πλευρό της Αρμενίας

Η Ευρωπαϊκή Ενωση στέκεται σθεναρά στο πλευρό της Αρμενίας, κάνοντας και εισαγωγές λουλουδιών, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση στέκεται σθεναρά στο πλευρό της Αρμενίας, κάνοντας και εισαγωγές λουλουδιών που το Γερεβάν δεν μπορεί πλέον να εξαγάγει στην Ρωσία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Μόσχα εργαλειοποιεί τις οικονομικές σχέσεις για να ασκήσει πολιτική πίεση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτήν την μέθοδο», δηλώνει σε ανακοίνωση η πρόεδρος της Κομισιόν μετά την συνομιλία της με τον πρόεδρο Νικόλ Πασινιάν λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποσχέθηκε την υποστήριξη της ΕΕ υπό την μορφή μιας πρώτης οικονομικής βοήθειας στον αρμενικό προϋπολογισμό, ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. «Και θα υπάρξουν και άλλα».

Και για την υποστήριξη του αγροτικού τομέα της Αρμενίας, «αποστολή 10.000 λουλουδιών θα φθάσει αύριο στην Λετονία. Θα ακολουθήσουν και άλλες», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη περιορισμούς στην εισαγωγή φρούτων, λαχανικών και λουλουδιών από την Αρμενία καθώς αυξάνεται η ένταση με το Γερεβάν εξ αιτίας της επιδίωξης της Αρμενίας να ενταχθεί «κάποτε» στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η ανακοίνωση της Μόσχας απειλεί να καταφέρει πλήγμα στην αρμενική οικονομία, καθώς η Ρωσία αποτελεί τον βασικό εμπορικό της εταίρο και έρχεται εν μέσω των έντονων επικρίσεων της Μόσχας για τις ευρωπαϊκές βλέψεις του Γερεβάν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή της στην Αρμενία για «διαβουλεύσεις» μία ημέρα έπειτα από την διατύπωση απειλητικής προειδοποίησης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ουκρανικό σενάριο»

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή από το Καζακστάν ότι το «ουκρανικό σενάριο» ξεκίνησε με την απόπειρα του Κιέβου για εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ενωση εντείνοντας την πίεση προς το Γερεβάν και καλώντας την Αρμενία «να οργανώσει δημοψήφισμα για το θέμα το συντομότερο δυνατόν».

Η προοπτική αυτή απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ο οποίος δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο» να οργανωθεί δημοψήφισμα όσο η επιλογή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την υπό την ηγεσία της Μόσχας Ευρασιατική Οικονομική Ενωση δεν είναι αναπόφευκτη, την στιγμή που η Αρμενία δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν βρίσκεται κοντά στο καθεστώς της υπό ένταξιν χώρας».

Η ένταση καλλιεργήθηκε μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία οι οποίες θα θέσουν σε δοκιμασία τον πρωθυπουργό Πασινιάν που επεδίωξε να καλλιεργήσει σχέσεις τόσο με την Ρωσία όσο και με την Δύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ