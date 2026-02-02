Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης της OnlyFans - Στα 5,5 δισ. η αξία της πλατφόρμας

Η Architect, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά σχεδόν του 60% των μετοχών της OnlyFans, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 3,5 δισ. δολαρίων.

Το ενδεχόμενο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital εξετάζει η διοίκηση της OnlyFans, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Με βάση τα παραπάνω, η αξία της OnlyFans αποτιμάται συνολικά στα 5,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή με άμεση γνώση των εξελίξεων, η Architect βλέπει δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών στην OnlyFans για την πληρωμή δημιουργών που «δεν έχουν επαρκή τραπεζική υποστήριξη», σύμφωνα με report που στάλθηκε στους επενδυτές της εταιρείας.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η OnlyFans αποφέρει ετήσια καθαρά έσοδα σχεδόν 1,6 δισ. δολαρίων, ενώ οδεύει προς την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω IPO ως το 2028.

Η εξάρτηση της πλατφόρμας από περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενήλικους έχει περιορίσει την πρόσβασή της σε παραδοσιακή χρηματοδότηση, έχει αποθαρρύνει ορισμένους δυνητικούς αγοραστές και έχει καταστήσει την εταιρεία ευάλωτη σε πιέσεις από παρόχους πληρωμών και ρυθμιστικές αρχές, περιπλέκοντας τις προσπάθειες σύναψης συμφωνιών.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ενδέχεται να χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθούν και μπορεί να μην καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σημειώνεται πως το 2025, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συνομιλίες μεταξύ της μητρικής της OnlyFans, Fenix ​​International Ltd, με ομάδα επενδυτών για την εξαγορά της πλατφόρμας, η αξία του οποίου υπολογιζόταν τότε στα 8 δισ. δολάρια.

Η OnlyFans, με έδρα το Λονδίνο, φιλοξενεί πορνογραφικό περιεχόμενο που απαγορεύεται στα περισσότερα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Αποκομίζει έσοδα λαμβάνοντας προμήθεια 20% από κάθε συνδρομή ή περιεχόμενο -συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και συνομιλιών- που πωλείται μέσω της πλατφόρμας. Τα τελευταία χρόνια, ο ιστότοπος έχει επιδιώξει να διευρύνει την απήχησή του προωθώντας δημιουργούς που επικεντρώνονται και σε άλλα θέματα, όπως η γυμναστική και το φαγητό.

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Leonid Radvinsky, ένας Ουκρανοαμερικανός που την αγόρασε το 2018. Μόνο πέρυσι, η εταιρεία κατέβαλε στον Radvinsky μερίσματα ύψους 701 εκατ. δολαρίων. Συνολικά, από το 2021 ο επιχειρηματίας έχει λάβει περίπου 1,8 δισ. δολάρια από την πλατφόρμα από το 2021.