Wall Street: Άλμα για τον Dow, πιέσεις για τον Nasdaq με φόντο την Broadcom

Αποκλίσεις καταγράφουν οι βασικοί δείκτες, με τους επενδυτές να αμφιβάλουν εκ νέου εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανός να τερματίσει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αποκλίσεις καταγράφουν οι βασικοί δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να αμφιβάλουν εκ νέου εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανός να τερματίσει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που τα αποτελέσματα ενός μεγάλου «παίκτη» της Τεχνητής Νοημοσύνης κλόνισαν την εμπιστοσύνη την αγοράς.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύεται 1,18% στις 51.287 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,24% στις 7.535 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,97% στις 26.593 μονάδες.

Προβληματισμό προκαλούν στους επενδυτές τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα έσοδα για του δεύτερο τρίμηνο που ανακοίνωσε η Broadcom, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά σχεδόν 15% στο ταμπλό της Wall Street, διαγράφοντας περισσότερο από 270 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Ειδικότερα, η εταιρία εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε κέρδη 2,44 δολάρια ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 2,40 δολ/μτχ και έσοδα 22,19 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 22,27 δισ. δολάρια.

Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 48% από τα 15 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις να ανεβάζουν ρυθμούς τα τελευταία τρίμηνα, λόγω της ζήτησης για προσαρμοσμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ΤPU της Google.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το guidance για τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Broadcom προέβλεψε πωλήσεις τσιπ ΑΙ περίπου 16 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 16,36 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha.

Την Τετάρτη, η Wall Street πήρε ανάσα από τα διαδοχικά ρεκόρ, προτιμώντας μία profit taking συνεδρίαση.

Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από το πεδίο του Ιράν παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς από τη μία ο Τραμπ κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μιλώντας για πιθανή συμφωνία ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, με την Τεχεράνη να σπεύδει να το διαψεύδει. «Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο». Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε. «Ανταλλάχτηκαν μηνύματα όσον αφορά την ανάγκη να τερματιστεί η επίθεση εναντίον της Βηρυτού, όμως δεν σημειώθηκε καμιά απτή πρόοδος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης», είπε ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί,

Μέσα σε όλα τα άλλα, χθες η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν - γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύρραξη αυτή την 28η Φεβρουαρίου.