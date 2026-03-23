Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας διαδικτυακού περιεχομένου OnlyFans.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Έφυγε ήρεμα, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», αναφέρεται στη σχετική δήλωση της εταιρείας, ενώ η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ραντβίνσκι απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην πλατφόρμα το 2018 και την μετέτρεψε σε πολιτιστικό φαινόμενο που αναδιαμόρφωσε τη βιομηχανία πορνό, επιτρέποντας στους δημιουργούς περιεχομένου να χρεώνουν απευθείας τους χρήστες για την πρόσβαση στο υλικό τους.

Ο θάνατός του δημιουργεί ερωτήματα για την ιδιοκτησία μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες πλατφόρμες που βασίζονται σε περιεχόμενο χρηστών από την εμφάνιση του Facebook.

Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Γκάι Στόκλι και τον γιο του, Τιμ και έγινε γνωστό καθώς φιλοξενούσε πορνογραφικό υλικό, κάτι που απαγορεύεται στα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα. Η δημοτικότητά του αυξήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου πολλοί επαγγελματίες της βιομηχανίας πορνό στράφηκαν στο διαδίκτυο αναζητώντας εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Πρόσφατα, ο Ραντβίνσκι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του 60% του OnlyFans σε συμφωνία που αποτιμούσε την πλατφόρμα σε περίπου 5,5 δισ. δολάρια.

