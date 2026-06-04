«Βουτιά» για το πετρέλαιο - Πτώση γύρω στα επίπεδα του 3% για Brent - WTI

Νέες απώλειες σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, στον απόηχο της είδησης πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απρόθυμος να επαναλάβει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση: 19:28

Νέες απώλειες σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, στον απόηχο της είδησης πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απρόθυμος να επαναλάβει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, παρά τα πλήγματα που συνεχίζονται να καταγράφονται στο πεδίο του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής της.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχωρούν λίγο περισσότερο από 3% στα 93,011 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημειώνει απώλειες 2,76% στα 96,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία με το Ιράν διατηρείται παρά τις σποραδικές συγκρούσεις, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Wall Street Journal. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας εάν το Ιράν σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση, τονίζοντας ότι ενώ ο Τραμπ «προτιμά πάντα μια διπλωματική λύση, έχει ξεκαθαρίσει τις συνέπειες εάν το Ιράν αρνηθεί να κάνει μια συμφωνία».

Η εκεχειρία φάνηκε να καταρρέει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Ιράν υποστηρίζει τους μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Τετάρτη να εφαρμόσουν μια εκεχειρία, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθεί από τον νότο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι «πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο».

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίθεση στον πόλεμο στο Κογκρέσο, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα την Τετάρτη που καλούσε τον Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις ή να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει τη σύγκρουση. Το ψήφισμα πρέπει ακόμη να περάσει από τη Γερουσία και είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Τραμπ θα ασκήσει βέτο.

Ο OPEC αναμένει ισχυρή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών αναμένει ισχυρή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και διατηρεί τις τρέχουσες εκτιμήσεις του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Χάιτχαμ Αλ Γκάις την Πέμπτη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Οι προοπτικές παραμένουν σταθερές παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες σχετικά με το προσωρινό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Παρά όλα τα σχόλια ότι η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται, δεν έχουμε ακόμη καταγράψει σημάδια για αυτό», δήλωσε ο Αλ Γκάις.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή αύξηση της ζήτησης στα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για φέτος», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε επίσης ότι οι βασικές επενδύσεις σε υποδομές δεν πρέπει να αποθαρρύνονται ή να διαταράσσονται από την βραχυπρόθεσμη γεωπολιτική αστάθεια.

«Μεμονωμένα γεγονότα» οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αυτά τα σχέδια, σημείωσε. «Πρέπει να επενδύσουμε πολύ νωρίτερα για να είμαστε προετοιμασμένοι για τη ζήτηση που προβλέπουμε στο μέλλον» τόνισε.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ο οποίος συμμετέχει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, δήλωσε ότι ο κόσμος χρειάζεται τη σταθεροποίηση του ενεργειακού τομέα.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι όλες οι εκτιμήσεις για την αγορά πετρελαίου πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά και ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις παγκόσμιες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα.