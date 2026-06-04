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Μπέρτα Μπεντς: Η γυναίκα που έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία, απέδειξε ότι το αυτοκίνητο έχει μέλλον

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Μπέρτα Μπεντς: Η γυναίκα που έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία, απέδειξε ότι το αυτοκίνητο έχει μέλλον
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Χωρίς δρόμους, βενζινάδικα ή χάρτες, η σύζυγος του Καρλ Μπεντς, Μπέρτα Μπεντς, απέδειξε στην πράξη ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να γίνει το μέσο μεταφοράς του μέλλοντος.

Πριν ακόμη υπάρξουν οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τα πρατήρια καυσίμων και τα συστήματα πλοήγησης, μία γυναίκα πραγματοποίησε το πρώτο ιστορικά καταγεγραμμένο οδικό ταξίδι. Το όνομά της Μπέρτα Μπεντς.

Το 1888, ο κόσμος δεν πίστευε στα αυτοκίνητα. Τα έβλεπε ως πειράματα χωρίς μέλλον και θεωρούσε ότι είναι χρήσιμα μόνο για επίδειξη. Η ιδέα υπήρχε, αλλά η εμπιστοσύνη όχι. Ο Καρλ Μπεντς είχε καταφέρει κάτι επαναστατικό: να κατασκευάσει το πρώτο λειτουργικό αυτοκίνητο, το Benz Patent-Motorwagen. Για τους περισσότερους, όμως, έμοιαζε με απόπειρα και όχι με επίτευγμα.

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