Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Σημαντική μείωση των ανατιμήσεων μετά την ΠΝΠ για την αθέμιτη κερδοφορία

Oι μηνιαίες ανατιμήσεις περιορίστηκαν από 881 κατά μέσο όρο την περίοδο Οκτωβρίου 2025-Μαρτίου 2026 σε μόλις 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026.

Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Όπως σημειώνεται, από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, προκύπτει ότι οι μηνιαίες ανατιμήσεις περιορίστηκαν από 881 κατά μέσο όρο την περίοδο Οκτωβρίου 2025-Μαρτίου 2026 σε μόλις 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026, ενώ οι μειώσεις τιμών εκτοξεύθηκαν από 27 σε 1.808 ανά μήνα. Η Αρχή εκτιμά ότι τα ευρήματα αποτυπώνουν σαφή μεταβολή στη συμπεριφορά της αγοράς και ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον πλαίσιο ελέγχου του περιθωρίου κέρδους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, μετά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ στις 11 Μαρτίου 2026, οι ανατιμήσεις στις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτει το μέτρο εμφανίζονται μειωμένες κατά 50,3 φορές σε σχέση με την περίοδο πριν από την εφαρμογή του. Την ίδια στιγμή, οι υποτιμήσεις αυξήθηκαν κατά 67 φορές, γεγονός που, όπως αναφέρεται, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα συγκρατημένες στις αυξήσεις τιμών, ενώ προχωρούν συχνότερα σε μειώσεις.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συνιστά μηχανισμό οριζόντιου παγώματος των τιμών. Ο έλεγχος διενεργείται ανά επιχείρηση και ανά κωδικό προϊόντος, μέσω σύγκρισης του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025, ώστε κάθε επιχείρηση να αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά στοιχεία.

Όπως επισημαίνεται, η διαδικασία ελέγχου βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα, καθώς η Αρχή εντοπίζει κατηγορίες και προϊόντα με αποκλίσεις, ζητά αναλυτικά στοιχεία από τις επιχειρήσεις και προχωρά σε συγκρίσεις των περιόδων αναφοράς και ελέγχου πριν από την επιβολή κυρώσεων, όπου διαπιστώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν συνεπάγονται μηδενισμό του πληθωρισμού τροφίμων συνολικά, καθώς ο γενικός δείκτης επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, οι διεθνείς τιμές και κατηγορίες προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ.

Κατά την Αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγορά ανταποκρίνεται όταν συνδυάζονται νομοθετικό πλαίσιο, έλεγχος και διαφάνεια, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.