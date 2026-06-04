Μ. Ανατολή: Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο εκεχειρίας Λιβάνου με Ισραήλ - «Η αντίσταση θα συνεχιστεί»

Ο ηγέτης του λιβανικού σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν αναίσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθεί από τον νότο.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία εκεχειρίας εξαρτάται επίσης και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές.

Αντιδρώντας στην ανακοινωθείσα συμφωνία, ο ηγέτης του λιβανικού σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν αναίσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως «οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπόλοιπου».

Χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου «μια συνθηκολόγηση και μια ήττα», καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει την παρωδία και τον εξευτελισμό των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ.

«Όσο υπάρχει κατοχή, η αντίσταση θα συνεχιστεί», δήλωσε σε Κάσεμ σε γραπτή ανακοίνωσή του.

Υπογράμμισε ότι μια εκεχειρία πρέπει να περιλαμβάνει τον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει καταλάβει μια αυτοανακηρυχθείσα ζώνη ασφαλείας, η οποία, όπως λέει, στοχεύει στην προστασία του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος συμπλήρωσε ότι οι πόλεις στο βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλείς «όσο τα χωριά μας δεν είναι ασφαλή, βομβαρδίζονται, καταστρέφονται και ο λαός μας σκοτώνεται».

Ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν -που ίδρυσε τη Χεζμπολάχ το 1982- δήλωσε ότι «η ελάχιστη απαίτηση της αντίστασης» είναι η αποχώρηση του Ισραήλ στις θέσεις που κατείχε πριν από την έναρξη του πολέμου και την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ανέφερε νωρίτερα ότι η συμφωνία στην Ουάσινγκτον αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ.

Αούν: «Τελευταία ευκαιρία» για μια συνολική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει «μια απάντηση» από την Χεζμπολάχ.

Ο Αούν τόνισε ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αν δεν απαντήσει θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ