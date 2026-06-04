BofA: Στην πρώτη τριάδα των αγορών EEMEA η Ελλάδα – Τρίτο υψηλότερο risk premium στις αναδυόμενες αγορές

Η Ελλάδα εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο risk premium μεταξύ των αναδυόμενων αγορών που παρακολουθεί η BofA, πίσω μόνο από την Τουρκία και τη Νότια Κορέα. Η ΔΕΗ στα top-picks του οίκου.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης των αγορών της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) τοποθετεί την Ελλάδα η Bank of America, η οποία διατηρεί θετική στάση για τις μετοχές της περιοχής παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Σε ανάλυσή της διατηρεί στην κορυφή τη Νότια Αφρική, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσει την Τουρκία. Η Ελλάδα ανεβαίνει στην τρίτη θέση της συνολικής κατάταξης, εκτοπίζοντας την Αίγυπτο από το top-3.

Η αξιολόγηση της BofA βασίζεται σε ένα μοντέλο που συνδυάζει έξι ποσοτικούς παράγοντες, όπως οι αποτιμήσεις, οι προοπτικές κερδοφορίας, η δυναμική των αναθεωρήσεων κερδών, οι μερισματικές αποδόσεις και οι τοποθετήσεις των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 60 μονάδων, έναντι 79 για τη Νότια Αφρική και 68 για την Τουρκία.

Πιο αναλυτικά, η ελληνική αγορά λαμβάνει βαθμολογία 70/100 στις τρέχουσες αποτιμήσεις, 50/100 στις προοπτικές αύξησης κερδών και 60/100 στη δυναμική των αναθεωρήσεων κερδών. Η υψηλότερη επίδοση καταγράφεται στα μερίσματα, όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει την ανώτατη βαθμολογία (100/100), ενώ η αξιολόγηση έναντι των ιστορικών αποτιμήσεων διαμορφώνεται μόλις στις 10 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν θεωρείται πλέον τόσο φθηνή όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BofA, οι ελληνικές μετοχές –εξαιρουμένων των τραπεζών– διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 11,4 φορές για τους επόμενους 12 μήνες, προσφέρουν μερισματική απόδοση 4% και αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 12,4% στο επόμενο δωδεκάμηνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα του equity risk premium. Η Ελλάδα εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο risk premium μεταξύ των αναδυόμενων αγορών που παρακολουθεί η BofA, στο 12%, πίσω μόνο από την Τουρκία (14,7%) και τη Νότια Κορέα (13,9%). Ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 10,7% και οι Φιλιππίνες με 10,4%.

Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές της περιοχής όπου τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια εξακολουθούν να διατηρούν overweight θέσεις, μαζί με την Ουγγαρία και την Τουρκία, στοιχείο που αντανακλά τη σχετικά θετική στάση των ξένων επενδυτών απέναντι στην ελληνική αγορά.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει από τις ισχυρότερες στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BofA, η ελληνική αγορά καταγράφει άνοδο 32% σε όρους δολαρίου από την αρχή του 2026, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των αγορών της EEMEA.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εκτιμούν ακόμη ότι τα κέρδη των ελληνικών εισηγμένων (εκτός τραπεζών) θα αυξηθούν κατά 41% το 2026 και κατά 12% το 2027, διατηρώντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις ισχυρότερες προοπτικές κερδοφορίας στην περιοχή.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η μοναδική ελληνική παρουσία στο top-20 ποσοτικό μοντέλο της BofA είναι η ΔΕΗ, η οποία καταλαμβάνει την 20ή θέση της κατάταξης. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εταιρεία ξεχωρίζει για τη δυναμική των κερδών της, τη μερισματική απόδοση και τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της τοποθέτησης των ξένων επενδυτών.

Παρά τις εκροές που καταγράφηκαν τον Μάιο στις περισσότερες αγορές της περιοχής, η Bank of America εξακολουθεί να διατηρεί εποικοδομητική στάση για τις μετοχές της EEMEA. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι αποτιμήσεις έχουν ήδη προεξοφλήσει σε σημαντικό βαθμό ένα θετικό σενάριο αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών κινδύνων, την ώρα που οι κίνδυνοι παραμένουν υπαρκτοί.