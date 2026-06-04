Συμφωνία Ρωσίας και ΗΠΑ για την κατασκευή σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ωστόσο, Ρωσία και ΗΠΑ θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι «Ζβεζντά», με τα δύο μέρη να συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική.

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας που θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμιτριέφ.

Ο Ρώσος απεσταλμένος δήλωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες Τετάρτη με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, και ότι θα έχει επαφές μαζί τους αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και RIA.

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έως ότου οι ειρηνευτικές προσπάθειες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ