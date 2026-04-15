Χίλιες απολύσεις ετοιμάζει η Snap - Το 16% του εργατικού προσωπικού της

Σε 1.000 απολύσεις που αντιστοιχεί στο 16% του εργατικού προσωπικού της προχωρά η Snap, εντείνοντας την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της και να περικόψει τα κόστη. Το «τσεκούρι» έρχεται μετά από πίεση της Irenic Capital Management στη μητρική της Snapchat να «εκκαθαρίσει» το χαρτοφυλάκιό της και να βελτιώσει την απόδοσή της.

Η Snap δήλωσε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη τη βοηθούν να ενισχύσει τις λειτουργίες της και να συνεργαστεί με μικρότερες ομάδες, με το ΑΙ να παράγει πάνω από το 65% του νέου κώδικα. Η εταιρεία είχε περίπου 5.261 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης από τον Δεκέμβριο, ενώ η μετοχή της μετρά απώλειες 31% από την αρχή του 2026, έχοντας επενδύσει σημαντικά στα AR αγυλιά Specs και σχεδιάζει να τα λανσάρει φέτος.

Ωστόσο, η Irenic Capital την έχει προτρέψει να αποσχιστεί ή να κλείσει τα ζημιογόνα τμήματά της, επικαλούμενη ετήσια τρύπα» περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ζητώντας ευρύτερες περικοπές κόστους. Ο διευθύνων σύμβουλος Evan Spiegel, στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των αποδοχών ζήτησε από τους υπαλλήλους της Βόρειας Αμερικής να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη.

Η Snap αναμένει ότι τα έσοδα του πρώτου τριμήνου θα αυξηθούν κατά περίπου 12% σε περίπου 1,53 δισ. δολάρια, σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG ενώ προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη περίπου 233 εκατ. δολαρίων για τον Ιανουάριο-Μάρτιο, υψηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street για 186,8 εκατ. δολάρια.