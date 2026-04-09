Meta: Νέο deal 21 δισ. με Coreweave για επενδύσεις σε υποδομές AI

Η μητρική εταιρία του Facebook είναι προσηλωμένη στο στόχο της για ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας 21 δισ. δολάρια στη ΑΙ cloud εταιρία CoreWeave.

Η Meta είναι προσηλωμένη στη συνέχιση των επενδύσεων σε υποδομές AI, καθώς την Τρίτη ανακοίνωσε ένα νέο deal ύψους 21 δισ. δολαρίων με την CoreWeave, το οποίο προστίθεται σε μία συμφωνία ύψους 14,2 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η νέα συμφωνία θα τρέξει το διάστημα 2027 έως 2032, καθώς η Meta προσπαθεί να τρέξει παράλληλα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τον Μάρτιο του 2026, η Meta είχε ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει 10 δισ. δολάρια για ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας.

Τα data centers της CoreWeave είναι γεμάτα με εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia που μπορούν να φιλοξενήσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας ένα βασικό κομμάτι υποδομής που χρειάζονται οι hyperscalers για να επεκταθούν γρήγορα και να καλύψουν αυτό που περιγράφουν ως ακόρεστη ζήτηση. Ενώ η Meta και οι ομόλογοί της κατασκευάζουν τις δικές τους εγκαταστάσεις, χρειάζονται χωρητικότητα από εταιρείες όπως η CoreWeave, η οποία εξυπηρετεί επίσης την Google, τη Microsoft, την OpenAI και άλλες.

«Σίγουρα, μπορούν να αγοράσουν υπολογιστικές συσκευές», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoreWeave, Mike Intrator. «Ωστόσο, για κάποιο λόγο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να αγοράσουν υπολογιστικές συσκευές νιώθουν επίσης την ανάγκη να τις αγοράσουν από εμάς, λόγω της ποιότητας του προϊόντος που παρέχουμε».

Στην τελευταία έκθεση αποτελεσμάτων της, η Meta δήλωσε πως σχεδιάζει να δαπανήσει μεταξύ 115 δισ. και 135 δισ., ποσό σχεδόν διπλάσια από όσα ξόδεψε το 2025 και αρκετά περισσότερα χρήματα από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ενώ η βασική διαφημιστική δραστηριότητα της Meta έχει επωφεληθεί κατά κόρον από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η εταιρεία δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος στον ευρύτερο κλάδο της AI, όπου κυριαρχούν εταιρίες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google. Η Meta έχει ξοδέψει αδρά χρηματικά πόσα για να σχηματίσει μια ομάδα Superintelligence Labs που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ μόλις την Τετάρτη ανακοίνωσε το νέο της μοντέλο που ονομάζεται Muse Spark.

Η Meta συνεργάζεται με την CoreWeave ήδη από το 2023 και ο Intrator δήλωσε ότι η υποδομή της εταιρείας του επιτρέπει στην Meta να αξιοποιεί καλύτερα όλα τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αποκτήσει.

Η νέα επιχείρηση θα βοηθήσει την CoreWeave να διαφοροποιηθεί περαιτέρω από τη Microsoft, η οποία αντιπροσώπευε το 62% των εσόδων της για το 2024. Τώρα, κανένας πελάτης δεν θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 35% των συνολικών πωλήσεων, δήλωσε η Intrator.

Η CoreWeave, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο πέρυσι, είχε χρέος 21 δισ. δολαρίων στον ισολογισμό της στο τέλος του 2025 και τον Μάρτιο δανείστηκε άλλα 8,5 δισ. δολάρια για να προσθέσει υποδομές συνδεδεμένες με νέες συμβάσεις. Η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει άνοδο 24% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περίπου 1% κατά την ίδια περίοδο.

Ο Intrator αναμένει ότι η σχέση της CoreWeave με την Meta θα αναπτυχθεί περαιτέρω, παρ' όλο που η μητρική της Facebook εγκαινιάζει ολοένα και περισσότερα data centers. «Θα συνεχίσουν να το κάνουν οι ίδιοι, αλλά θα συνεχίσουν να το κάνουν και με εμάς», είπε. «Υπάρχει απλώς πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην το κάνουνε».