Νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από Meta - Στην κούρσα απέναντι σε Google και OpenAI

Το πρώτο της σημαντικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε η Μeta εννέα μήνες μετά από την πρόσληψη του Αλεξάντρ Γουάνγκ της Scale AI, καθώς η μητρική των Facebook και Instagram διεκδικεί μερίδια στην αγορά που κυριαρχείται από την OpenAI, την Anthropic και την Google. Το Muse Spark (που αρχικά είχε την κωδική ονομασία Avocado), το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ανακοινώθηκε την Τετάρτη είναι το πρώτο από τη νέα σειρά Muse της εταιρείας.

Αναπτύχθηκε από την Meta Superintelligence Labs, τη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης που επιβλέπει ο Γουάνγκ που εντάχθηκε στην Meta τον Ιούνιο στο πλαίσιο της επένδυσης 14,3 δισ. δολαρίων της εταιρείας στην Scale AI, όπου ήταν Διευθύνων Σύμβουλος. Η Meta επιθυμεί να ανακτήσει τη δυναμική της στην έντονα ανταγωνιστική αγορά ΑΙ μετά το απογοητευτικό ντεμπούτο της οικογένειας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Llama 4 τον περασμένο Απρίλιο.

Με την Llama, η Meta είχε υιοθετήσει μια προσέγγιση ανοιχτού κώδικα στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα μοντέλα που προσέφεραν οι ανταγωνιστές, αλλά το Llama 4 απέτυχε να γοητεύσει τους προγραμματιστές, αναγκάζοντας τον CEO, Μαρκ Ζούκερμπεργκ να αλλάξει τη στρατηγική του. «Τους τελευταίους εννέα μήνες, η Meta Superintelligence Labs ανακατασκεύασε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μας από την αρχή» τόνισε.

«Προχωρήσαμε ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο κύκλο ανάπτυξης που έχουμε εκτελέσει στο παρελθόν. Αυτό το αρχικό μοντέλο είναι μικρό, γρήγορο και αρκετά ικανό για να απαντήσει σε σύνθετα ερωτήματα γύρω από την επιστήμη, τα μαθηματικά και την υγεία. Είναι ένα ισχυρό θεμέλιο και η επόμενη γενιά βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη» πρόσθεσε η επιχείρηση.

Σχετικά με το νέο μοντέλο της, επεσήμανε ότι αυτές οι βελτιωμένες τεχνικές εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης μαζί με την ανακατασκευασμένη τεχνολογική υποδομή της επέτρεψαν να δημιουργήσει μικρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο ικανά όσο η παλαιότερη μεσαίου μεγέθους παραλλαγή Llama 4 για «μια τάξη μεγέθους με λιγότερο υπολογιστικό κόστος».