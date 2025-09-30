Τεχνητή νοημοσύνη: Mega deal 14 δισ. δολ. μεταξύ CoreWeave - Meta

Μία ακόμη τεράστια συμφωνία έρχεται να προστεθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, η CoreWeave υπέγραψε deal ύψους 14 δισ. δολ. με την Meta για την προμήθεια υπολογιστικής ισχύος, όπως ανέφερε το Bloomberg News την Τρίτη, υπογραμμίζοντας τα μεγάλα κόστη που απαιτούνται για την κατασκευή υποδομών για την εκτέλεση και εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Μετά την είδηση, η μετοχή της CoreWeave, σημειώνει εντυπωσιακό άλμα 9% λίγο πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CoreWeave θα παρέχει στην μητρική εταιρεία του Facebook πρόσβαση στα τελευταία συστήματα GB300 της Nvidia, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο συνέντευξη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάικλ Ιντρέιτορ, της εταιρείας cloud computing που δημιουργήθηκε το 2017 και ειδικεύεται στην παροχή υποδομών επεξεργαστών γραφικών (GPU) για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η CoreWeave και η Meta δεν απάντησαν στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.