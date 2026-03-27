Pernod Ricard: Εξετάζει την εξαγορά της Brown-Forman, ιδιοκτήτριας του Jack Daniel’s

Οι δύο εταιρείες αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της θέσης τους σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές.

Το ενδεχόμενο εξαγοράς της Brown-Forman, ιδιοκτήτριας του ουίσκι Τζακ Ντάνιελς, φέρεται να εξετάζει η Pernod Ricard, καθώς οι εταιρείες αλκοολούχων ποτών αναζητούν τρόπους συγκέντρωσης δυνάμεων εν μέσω ύφεσης στον κλάδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η γαλλική εταιρεία έχει εμπλακεί σε αρχικές συζητήσεις με την Brown-Forman που έχει έδρα το Κεντάκι σχετικά με μία πιθανή συγχώνευση.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Brown-Forman έκλεισε με άνοδο 9,6% την Πέμπτη (έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά έως και +21%) αποτιμώντας την εταιρεία περίπου στα 11,8 δισ. δολάρια. Από την άλλη, η Pernod υποχώρησε κατά 5,7% στο Παρίσι, με τη χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται στα 15,1 δισ. ευρώ (17,4 δισ. δολάρια).

Σήμερα, Παρασκευή, η Brown-Forman υποχωρεί 1,13% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενώ η Pernod Ricard ενισχύεται 2,7% στη Γαλλία.

Η Brown-Forman, η οποία διαθέτει μάρκες όπως το Fords Gin και η τεκίλα Herradura, αντιμετωπίζει ασθενή ζήτηση για premium αλκοολούχα ποτά στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, η Pernod Ricard συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομίλων στον κλάδο, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει δημοφιλή brands όπως η βότκα Absolut, το ρούμι Havana Club και το ουίσκι Jameson.

Οι δύο εταιρείες αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της θέσης τους σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές. Όπως επισήμαναν οι πηγές, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.