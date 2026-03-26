Η Amazon δίνει 1.000 δολάρια σε διανομείς που θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες για τη δουλειά τους

Έπαθλο 1.000 ευρώ σε 100 διανομείς που θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες σχετικά με το γιατί αγαπούν τη δουλειά τους προσφέρει η Amazon, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία κάλεσε τους οδηγούς που εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «My Why» περιγράφοντας τί τους παρακινεί στην δουλειά τους.

«Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το ταξίδι σας μέχρι να γίνετε διανομείς, τι αγαπάτε στο να προσφέρετε χαμόγελα στους πελάτες ή πώς αυτός ο ρόλος υποστηρίζει τους μεγαλύτερους στόχους της ζωής σας», ανέφερε η Amazon.

Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, οι δέκα καλύτεροι θα λάβουν και μια «VIP εμπειρία» για τους ίδιους και έναν συνοδό.

Πριν υποβάλουν τις συμμετοχές τους, έως τις 28 Μαρτίου, οι οδηγοί καλούνται να συναινέσουν στη «χρήση των λέξεων και της εικόνας τους από την Amazon σε εξωτερικές και εσωτερικές επικοινωνίες» και να συμφωνήσουν να συμμετάσχουν σε «οποιαδήποτε απαιτούμενη δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης». Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, ανέφερε η Amazon.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε οδηγούς που απασχολούνται από τους λεγόμενους «συνεργάτες υπηρεσιών παράδοσης» (DSP), το δίκτυο μικρών επιχειρήσεων με τις οποίες η Amazon έχει συμβάσεις για τη διαχείριση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που παραδίδουν τα δέματά της στους πελάτες.

Το πρόγραμμα DSP έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των οδηγών και την επιμονή της Amazon ότι δεν είναι νομικά ο εργοδότης τους.

«Για χρόνια έχουμε δείξει ευγνωμοσύνη στους συνεργάτες και στους οδηγούς για την καλή δουλειά στο να μεταφέρουν τα δέματα στους πελάτες της Amazon», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Ο διαγωνισμός My Why έχει ως στόχο να αναδείξει τους οδηγούς που απασχολούνται από τους συνεργάτες μας και να τιμήσει τα ποικίλα κίνητρα που τους ωθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να στηρίζουν τις κοινότητές τους», πρόσθεσε.