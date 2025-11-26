Τι αναφέρει η θετική, αλλά υπό όρους, γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Data Center Olive Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Το πρόβλημα του θορύβου και οι όροι. Ποια είναι η μεγάλη επένδυση.

«Πράσινο φως», γνωμοδοτικού χαρακτήρα, υπό όρους που θεωρούνται ως «ιδιαίτερα σημαντικοί», έδωσε στην προχτεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο data center των Dromeus Capital- APTO («όχημα» της Pimco, της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων) που σχεδιάζεται στην περιοχή των Σπάτων, όπως έχει αναφέρει από το καλοκαίρι το insider.gr για την επένδυση 300 εκατ. ευρώ (τμήμα συνολικής επένδυσης που σε πλήρη ανάπτυξη θα αγγίξει το 1 δισ.) στον τομέα των κέντρων επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ που είχε τεθεί σε διαβούλευση η συνολική ηλεκτρική ισχύς του Data Center είναι 80 MW. Ο υποσταθμός, ο οποίος θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Data Center θα έχει Τ=150 kV. Η επένδυση, θα ανέλθει με βάση τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο περίπου από σήμερα προς το τέλος του 2026- αρχές 2027. Να θυμίσουμε ότι στην περιοχή προχωρούν και τα projects της Μicrosoft και των EDGNEX Data Centers του ομίλου DAMAC –ΔΕΗ.

Το πρόβλημα του «θορύβου»

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το project έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς και κατοίκους της περιοχής που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, και με το θέμα του συνεχούς και καθημερινού θορύβου που ούτως ή άλλως προκαλούνται, γενικότερα από τις επενδύσεις σε data centers, ιδίως όταν αυτά γειτνιάζουν με αστικές περιοχές. Μάλιστα, στη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται εκτενής αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ γενικότερα οι όροι που αναφέρονται κρίνονται «ως ιδιαιτέρως σημαντικοί που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής και της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων κατά τη λειτουργία του έργου».

Ειδικότερα ως προς τους όρους που τίθενται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επισημαίνεται ότι:

- Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ο ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) και λοιπός σταθερός εξοπλισμός της δραστηριότητας (γεννήτριες, αντλίες, συμπιεστές, κλιματιστικά, συστήματα ψύξης κλπ) θα πρέπει να έχει ηχομονωθεί κατάλληλα.

- Σε κάθε περίπτωση ο επιτυγχανόμενος θόρυβος στα όρια της εγκατάστασης από τη λειτουργία του σταθερού Η/Μ εξοπλισμού της, μετά της κατάλληλης επιλογής μέτρων και διατάξεων ηχομόνωσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στο Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 όριo των 50dBA. Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του εν λόγω ΠΔ, ως όριο θορύβου στις περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο ορίζονται τα 50dBA (έναντι των 65dBΑ που, σύμφωνα με τους κατοίκους, αναφέρονται για την επένδυση).

- Για την ικανοποίηση των μέγιστων αποδεκτών ορίων εκπεμπομένου θορύβου θα απαιτηθεί ένας συνδυασμός επιτυχούς επιλογής του καταλληλότερου προς τούτο εξοπλισμού αλλά και ορθής ηχομόνωσής του. Οι τελικές σχεδιαστικές απαιτήσεις και επιλογές (ηχομονώσεων και εξοπλισμού) θα πρέπει να προκύπτουν μέσω ακουστικής μελέτης εφαρμογής, όπου θα αναζητηθεί και θα τοποθετηθεί ο βέλτιστος διαθέσιμος εξοπλισμός και διατάξεις μετά της επαρκούς ηχομόνωσής τους. Προτείνεται η διερεύνηση του θορύβου σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων ώστε η επιτυγχανόμενη ηχομόνωση να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κέντρου. Πριν την έναρξη της οριστικής λειτουργίας της δραστηριότητας να προηγηθεί στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας από το οποίο να προκύπτει η ικανοποίηση των σχετικών ορίων καθώς και των όποιων λοιπών περιορισμών αφορούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αλλά και τους κτιριοδομικούς κανονισμούς ηχητικών οχλήσεων.

Σε περίπτωση αποκλίσεων να προταθούν και να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες βελτιωτικές επεμβάσεις. Σχετικές πραγματικές μετρήσεις επί του πεδίου σε στοχευμένα σημεία της εγκατάστασης (και γύρω από αυτήν) να αποσταλούν στην αδειοδοτούσα αρχή από τις οποίες θα προκύπτει η ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της καλής κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας, ζητείται o μη επηρεασμός της ακουστικής άνεσης εντός δραστηριοτήτων πλησίον του έργου, όπου συναθροίζονται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, μονάδες περίθαλψης, φροντίδας ηλικιωμένων κλπ)

Οι άλλοι όροι

Ως προς τους λοιπούς όρους επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε στάδιο του έργου (τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά τη λειτουργία του) να ακολουθείται σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης LEED ή άλλου ισοδύναμου συστήματος, τα κτίσματα να σχεδιασθούν επί τη βάσει των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένων στις ανάγκες της περιγραφομένης δραστηριότητας, ενώ να αξιοποιηθούν και όλες οι δυνατότητες για ιδιοπαραγωγή με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), να προηγηθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για ένα εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κατασκευών καθώς και για την προστασία τυχόν επηρεαζομένων αρχαιοτήτων.

Επίσης, πρέπει ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διαμορφούμενων αδιαπέρατων επιφανειών του, ενώ παράλληλα να μεγιστοποιείται η φυτοκάλυψή το, η χωροθέτηση (η βέλτιστη τοποθέτησή τους δηλαδή) αλλά και η ηχομόνωση των εφεδρικών γεννητριών να είναι τέτοια ώστε να προκαλεί την μικρότερη δυνατή όχληση σε κάθε πιθανή έκτακτη λειτουργία τους, ενώ εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού του εργοταξίου κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων. Για την ασφάλεια του χώρου έναντι δολιοφθορών και λοιπών καταστροφών αλλά και την κυβερνοασφάλεια των διαχειριζόμενων δεδομένων πρέπει να εκπονηθεί ανάλυση κινδύνου και να ακολουθηθούν πιστοποιημένα πρωτόκολλα και διαδικασίες προστασίας κ.α.

Γενικότερα, ο φορέας του έργου θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τους διαχειριστές των σχετικών δικτύων κοινής ωφελείας, ώστε με την ολοκλήρωση των έργων να έχουν εξασφαλισθεί η διάθεση των παραγομένων ακαθάρτων, το δίκτυο των ομβρίων, οι ανάγκες του έργου σε νερό, η ενεργειακή του κάλυψη, το αναγκαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η απρόσκοπτη διαχείριση των αποβλήτων του.

Ποιο είναι η επένδυση

Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Data Center Olive αναπτύσσεται εντός δύο γειτονικών οικοπέδων 62,5 στρεμμάτων στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις του Πάρκου αφορούν αυτές του Πολεοδομικού Κέντρου εντός του οποίου επιτρέπονται και τα Κέντρα Δεδομένων. Εντός των εν λόγω οικοπέδων θα ανεγερθούν δύο κτήρια και το κάθε κτίριο θα αποτελείται από μία περιοχή γραφείων (3 όροφοι) και μία περιοχή με servers/ διακομιστές (2 όροφοι). Στα δώματα των Κέντρων Δεδομένων θα υπάρχουν συστήματα ψύξης. Προβλέπονται 14 Μονάδες Διαχείρισης Εσωτερικού Αέρα (AHU) και 40 ψύκτες τοποθετημένοι στην οροφή, ενώ 40 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τις αίθουσες δεδομένων και την περιοχή των γραφείων θα βρίσκονται δίπλα στα κτίρια. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή Ηλεκτρικού Υποσταθμού, Εσωτερικού Οδικού δικτύου, Χώρων Στάθμευσης, Περιμετρικών Φυτεύσεων και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Αποτελείται από 2 τμήματα συνολικού εμβαδού 62.710 τ.μ. (το τμήμα Α με εμβαδόν 22.735,5 τ.μ. και το τμήμα Β με εμβαδόν 39.974,5 τ.μ.). Σε απόσταση περίπου 3,4 km προς τα νοτιοδυτικά βρίσκεται η Αττική Οδός, σε απόσταση περίπου 1 km προς τα βορειοδυτικά βρίσκεται η προέκταση της Περιφερειακής Υμηττού προς την Ραφήνα, ενώ σε απόσταση περίπου 0,9 km βρίσκεται η οδός Σπάτων (Δημάρχου Χρήστου Μπέκα), ενώ 1,7 km βόρεια βρίσκεται η Λεωφόρος Μαραθώνος.

Η εγκατάσταση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:

Φάση 01 - Κέντρο Δεδομένων 1 (DC 1), με τις σχετικές δεξαμενές και αντλίες καταιωνιστήρων, αντλίες καυσίμων, αυλή γεννητριών, φυλάκιο και υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας 80MVA εντός ασφαλούς περιμετρικής περίφραξης.

Φάση 02 – Κέντρο Δεδομένων 2 (DC 2), με τις σχετικές δεξαμενές και αντλίες καταιωνιστήρων, αντλίες καυσίμων, αυλή γεννητριών και φυλάκιο εντός ασφαλούς περιμετρικής περίφραξης.