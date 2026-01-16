Orilina: Σύμβαση με ΕΚΤΕΡ για την ανάθεση εργασιών του συγκροτήματος Marina Residences by Kengo Kuma

Η ORILINA PROPERTIES REIC ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 16 Ιανουαρίου, προέβη στην υπογραφή σύμβασης γενικής εργολαβίας με την κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Στην υπογραφή σύμβασης γενικής εργολαβίας με την κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. προχώρησε η ORILINA PROPERTIES στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Η συγκεκριμένη σύμβαση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάθεσης των εργασιών κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος "Marina Residences by Kengo Kuma” στην περιοχή του Ελληνικού, το οποίο θα αποπερατωθεί εντός του 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το έργο αποτελείται από 20 πολυτελείς κατοικίες, τον σχεδιασμό των οποίων έχει αναλάβει ο διάσημος Aρχιτέκτονας Kengo Kuma που σχεδιάζει κτίρια που εκφράζουν τη φιλοσοφία της σύγχρονης μεσογειακής ζωής συνδυάζοντας τη φυσικότητα των υλικών, τη διαφάνεια και την αρμονική ένταξη στο περιβάλλον, τονίζει η εισηγμένη.

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων πώλησης των κατοικιών σε εκπλήρωση των (13) Ιδιωτικών Συμφωνητικών Προκαταβολής που είχαν υπογραφεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά της, η Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεών της ανέρχεται πλέον στο ποσό των 144,42 εκατ. ευρώ.