Τράπεζα Πειραιώς: Στο 14,18% το ποσοστό του Τζον Πόλσον

Σε άμεσες συμμετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς μετατράπηκαν οι συμμετοχές του John A. Paulson στην Πειραιώς Holding, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings στις 19 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς.

Έτσι, από τις 22 Δεκεμβρίου, ο John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της Paulson & Co. Inc., 175.317.912 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 14,18% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, κατόπιν της από 23 Δεκεμβρίου 2025 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, σε σχέση με τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» (η «Πειραιώς Holdings») από την Τράπεζα, που ολοκληρώθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2025, και είχε ως αποτέλεσμα οι συμμετοχές που προηγουμένως κατείχε o John A. Paulson στην Πειραιώς Holdings να καταστούν συμμετοχές στην Τράπεζα, ότι ο John A. Paulson κατέχει έμμεσα από την 22.12.2025, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας «Paulson & Co. Inc.», 175.317.912 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας (ήτοι ποσοστό 14,18% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εταιρεία «Paulson & Co Inc.» είναι ο διαχειριστής των επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και, ως διαχειριστής, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό των επενδυτικών κεφαλαίων.