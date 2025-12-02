Καφούνης σε Μητσοτάκη: Ώρα για «New Deal» στο Εμπόριο για αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας

Η ΕΣΕΕ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος του ισχυρότερου κλάδου της οικονομίας θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

H επανεκκίνηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα "New Deal" στον κλάδο του εμπορίου, που θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με υψηλότερες αμοιβές των εργαζομένων, τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καφούνης ανέφερε:

«Η συμφωνία ευθύνης που επιτεύχθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, για την ΕΣΕΕ που εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί την βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηρίξουμε ένα «Νew deal», εργαζομένων, επιχειρήσεων και Πολιτείας που θα τους δώσει ανάσα και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας, ώστε ένα δημιουργηθούν νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και τελικά υψηλότεροι μισθοί για όλους τους Έλληνες, κάτι που για το εμπόριο αποτελεί την κινητήριο δύναμη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ